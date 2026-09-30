КМГ: Старбъкс разширява присъствието си в Китай с дебют в Синдзян

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Във вторник международният гигант в сектора на кафето Старбъкс откри два магазина в Синдзян-уйгурския автономен регион в северозападната част на Китай, с което отбеляза дебюта си в региона и най-новото си разширение в Китай – вторият по големина пазар на компанията след САЩ.

Магазините се намират в Урумчи, главният град на региона. Първият е на емблематичния „Гранд базар", а вторият в международното летище „Урумчи Тиеншан".

Флагманският магазин в „Гранд Базар" се отличава с характерния си дизайн, вдъхновен от силуетите на традиционните базарни навеси, а интериорът му включва елементи, типични за Синдзян, като местна коприна и етнически музикални инструменти. И двата магазина предлагат менюта, вдъхновени от местната култура, и ексклузивни напитки, като солен млечен чай.