КМГ: Търговско министерство: Прилагането на европейския инструмент „301“ е типичен акт на протекционизъм и едностранни действия

Във вторник Китай заяви, че предложеният инструмент, който се прокарва от някои държави-членки на Европейския съюз (ЕС), е типичен пример за протекционизъм и едностранни действия, които биха нарушили търговията между Китай и ЕС, както и стабилността на глобалните промишлени и вериги за доставки.

Говорител на китайското Министерство на търговията направи тези коментари в отговор на медиен въпрос относно съобщенията, че някои държави-членки на ЕС подготвят съвместен документ, призоваващ Европейската комисия да ускори разработването на така наречения европейски инструмент „301" и да предприеме по-строги мерки срещу Китай.

Инструментът, за който се споменава в съобщенията, няма да реши никакви проблеми и дори може да има обратен ефект, заяви говорителят, като отбеляза, че самият ЕС някога е бил жертва на подобни мерки.

Според говорителя, Китай и ЕС в момента водят диалог в рамките на механизма си за консултации по въпросите на търговията и инвестициите и търсят начини за преодоляване на взаимните си опасения.