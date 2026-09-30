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Депутат от Южна Корея: Ким Чен Ун страда от изключително затлъстяване, тежи над 140 кг

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Севернокорейският лидер Ким Чен-ун Снимка: Архив

Ким Чен Ун страда от "изключително затлъстяване", но не показва никакви здравословни проблеми, заяви южнокорейски депутат, позовавайки се на разузнавателни данни за здравето на севернокорейския лидер, предаде БТА по информация на Франс прес.

Здравословното състояние на Ким, който отдавна е пушач и страда от затлъстяване, както и вероятността от внезапната му смърт, са предмет на спекулации, като се имат предвид ядрените оръжия, с които разполага Северна Корея, и напрежението в региона.

Севернокорейският лидер "се смята за изключително затлъстял, с тегло над 140 кг", каза южнокорейският депутат Йон Кун-йонг, като се позова на информация от разузнавателните служби в Сеул.

Въпреки че е изложен на висок риск от сърдечно-съдови заболявания, севернокорейският лидер не е показал никакви физически затруднения, включително при енергичното изкачване на стълби, каза депутатът.

"Може да се смята, че няма никакви признаци за здравословни проблеми, като се има предвид внимателното наблюдение, което се осъществява от личния му медицински екип", добави той.

Спекулациите относно здравето на Ким се появиха през 2020 г., когато той изчезна за около 20 дни.

Баща му, Ким Чен-ир, и дядо му Ким Ир-сен, от които той наследи властта в страната, също бяха затлъстели и пушачи и починаха от сърдечен удар.

Пол Смарт, главен готвач в хотел "Метропол" в Ханой, който е работил с личните готвачи на Ким по време на срещата на върха между САЩ и Северна Корея през 2019 г., разкри тогава, че севернокорейският лидер има склонност към изискани ястия, което контрастира с продоволствените трудности, царящи в неговата изолирана комунистическа страна.

"Той обича хайвер, омари, наистина изискани продукти. Гъши дроб. Наистина обича да си доставя удоволствия", каза готвачът на "Метропол", позовавайки се на това, което са му разказали готвачите на комунистическия лидер.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун

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