САЩ отговори на Техеран за плана му за отваряне на Ормузкия проток

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Иранският външен министър Абас Арагчи се е запознал чрез катарски посредници с позицията на САЩ относно седемдневния план за изграждане на доверие между Вашингтон и Техеран, предаде БТА по информация на Ройтерс. Разногласия предизвиква последователността в изпълнението на отделните точки от предложението.

Очаква се днес Арагчи да обсъди отговора на САЩ с други членове на иранското ръководство.

Ислямската република миналата седмица представи предложение, което по думите на иранския външен министър предвижда отварянето на Ормузкия проток и подновяването на обичайния режим на преминаване на корабите по стратегическия морски път при изпълняването на определени условия в рамките на 7 дни.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли предложението, но Катар продължи да полага посреднически усилия.

Катарски представители в понеделник са посетили Вашингтон, където им е била предадена позицията на САЩ относно иранския план. На следващия ден катарските посредници отпътували и от САЩ и са посетили Арагчи и екипа му по път към Доха.

Иранският план, който стана публично достояние, предвижда седемдневен период за изграждане на доверие между Техеран и Вашингтон и разработване на подобрена версия на подписания през юни меморандум за разбирателство. Планът включва конкретни мерки по отношение на ядрената програма на Иран.

Разногласията по-скоро са съсредоточени около последователността на ходовете, отколкото върху отделните точки от плана, каза за Ройтерс официалният представител, запознат с развоя на събитията.

Преди ден стана ясно, че превозът на петрол през Ормузкия проток се увеличава и в момента достига между 65 и 70 процента от равнищата преди войната. Данните обхващат всички петролни продукти, включително втечнен петролен газ (LPG) и рафинирани продукти като бензин.