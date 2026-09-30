Германия увеличава запасите от природен газ

Германия увеличава запасите си от природен газ, предаде БТА по информация на Ройтерс. Министърът на икономиката Катерина Райхе е разпоредил на държавната енергийна компания Ес Е Еф Е (SEFE - Securing Energy for Europe) да увеличи запасите си от природен газ заради продължаващите геополитически рискове.

„Предприетите от Ес Е Еф Е стъпки имат за цел да изпратят и ясен сигнал към други компании", посочил говорител на министерството в изявление.

Допълнителните количества ще бъдат осигурени чрез нови доставки, така че да не се възпрепятства нагнетяването на газ в хранилищата от други участници на пазара, добави говорителят.

Забавянето при попълването на запасите от природен газ в Европа тази година, съчетано с рекордни цени на дизела и други рафинирани нефтопродукти, засилва натиска върху европейските правителства, които се опитват да овладеят общественото недоволство и възхода на крайната десница.

Проблемът с газовите запаси е особено сериозен в страната с най-голяма икономика в Европа – Германия, където крайнодаснята партия „Алтернатива за Германия" (АзГ) спечели изборите в две федерални провинции този месец – Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания – с предизборна платформа, застъпваща се за стопляне на отношенията с Русия и възстановяване на договорите за доставки на евтин руски газ.