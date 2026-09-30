Белгия: Европа е изправена пред мрачна зима

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Европа трябва бързо да подобри противовъздушната си отбрана, понеже Русия продължава да извършва хибридни действия, представляващи заплаха, заяви белгийският министър на отбраната Тео Франкен, цитиран от Ройтерс.

„През следващите месеци ще има още заплашителни хибридни действия. Предстои мрачна зима за Европа", казал Франкен пред участниците в Среща на върха по въпросите на отбраната и космоса, организирана от „Юронюз" в Брюксел, предаде БТА.

„Трябва да засилим противовъздушната си отбрана, нуждаем се от по-големи запаси и увеличаване на производството. Всичко трябва да става по-бързо", добави Франкен.

Преди два дни Европейският съюз започна обсъждане на създаването на собствен механизъм за извънредни ситуации, вдъхновен от този на НАТО, в отговор на "хибридните атаки", за които е обвинявана Москва. Министрите на отбраната на ЕС проведоха в Брюксел първо обсъждане по тази тема след редица инциденти през последните седмици, приписвани на Русия.

Тази инициатива, обявена наскоро от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предизвиква обаче недоверие у някои страни от ЕС, които се опасяват от дублиране със Северноатлантическия алианс.

Няколко държави членки настояха, "че това трябва непременно да бъде изцяло допълващо спрямо НАТО", призна Калас пред представители на медиите след края на срещата.

"Ние не създаваме нищо допълнително, а двата механизма трябва да функционират ръка за ръка", посочи тя.