Американските въоръжени сили завършиха изтеглянето си от Ирак

Американските въоръжени сили приключиха изтеглянето си от Ирак, съобщи днес Пентагонът, предаде БТА по информация на ДПА и Асошиейтед прес. Така се слага край на над две десетилетия американско военно присъствие в страната,

САЩ и партньорите им от коалицията официално приключиха операция "Непоколебима решимост" в Ирак след 12-годишна кампания срещу джихадистката групировка "Ислямска държава", посочи Пентагонът.

Изтеглянето на последните сили и оборудване на коалицията от въздушната база в Ербил бележи "успешното приключване" на военната мисия, заяви американското Министерство на отбраната, като подчерта, че отговорността за справянето с оставащите заплахи за сигурността, включително клетките на "Ислямска държава", вече лежи предимно върху иракските сили, въпреки че Вашингтон ще продължи да предоставя целенасочено обучение и разузнавателна подкрепа.

"Този важен момент отразява успеха на 12-годишната кампания, която победи "Ислямска държава" като организирана военна заплаха в Ирак и в целия регион", заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел. "Той също така бележи прехода от коалиционна мисия във военно време към ръководени от Ирак усилия за сигурност, подкрепени от по-нормални двустранни отношения в областта на сигурността", подчерта той.

По-рано днес иракският съветник по националната сигурност Касим ал Араджи определи приключването на мисията като "важно постижение".

"Днес постигаме важно постижение с приключването на мисията на международната коалиция и присъствието на нейните сили, като преминаваме към двустранни отношения с държавите членки", заяви Ал Араджи.

"Победата над бандите (от Ислямска държава) беше постигната благодарение на саможертвите на иракския народ и храбростта на нашите въоръжени сили, с подкрепата на международната коалиция и братските и приятелски държави - роля, която дълбоко ценим и оценяваме", заяви Ал Араджи, според иракската новинарска агенция ИНА.

През 2003 г. САЩ, заедно със съюзниците си, нахлуха в Ирак и сваля от власт дългогодишния лидер Саддам Хюсеин. Американските сили се изтеглиха през 2011 г., но се върнаха през 2014 г. по молба на иракското правителство, след като "Ислямска държава" превзе големи територии в Ирак и съседна Сирия. През 2017 г. "Ислямска държава" беше обявена за победена в Ирак, въпреки че някои нейни клетки продължиха да действат, отбелязва ДПА.