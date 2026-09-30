Нощна размяна на въздушни удари между Русия и Украйна

Енергийна инфраструктура е повредена при руска атака срещу украинската столица Киев тази нощ, съобщи днес енергийната компания ДТЕК, цитирана от Ройтерс.
Според съобщението служителите ѝ са възстановили електроснабдяването на 8000 домакинства, предаде БТА.
Министерството на отбраната на Русия тази сутрин информира, че през нощта руските сили са нанесли масиран удар, поразявайки комуникационен център в украинската столица, както и енергийни съоръжения в Киевска област, които са подпомагали военната индустрия. Атакувана е и пристанищна инфраструктура в Измаил.
Русия съобщи, че на пристанището в Одеса е ударен и товарен кораб, за който се предполага, че е бил натоварен с военно оборудване и стоки с двойна употреба.
Междувременно кметът на Киев Виталий Кличко информира, че в сгради на едно от западните посолства в центъра на Киев са открити отломки.
Кличко не посочи кое е посолството, но отбеляза, че към него са насочени спешни екипи.
От другата страна на границата един човек беше убит, а друг ранен при украинска атака с дронове в руската Брянска област, написа в приложението Телеграм губернаторът ѝ Егор Ковалчук.
Пореден дрон наруши въздушното пространство и на съседна страна. Руски дрон, насочен срещу Украйна, е експлодирал на молодвска територия, съобщи молдовското Министерство на отбраната, цитирано от Укринформ.
Според полицията около 5:40 ч. тази сутрин е получена информация за забелязан дрон, летящ на ниска височина над община Бендер.
Три минути по-късно той се е разбил на открито пространство край село Хърбовъц и е експлодирал. Селото е разположено на около 20 км от границата с украинската Одеска област.
Няма данни за пострадали. Мястото на експлозията е отцепено.