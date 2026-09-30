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Нощна размяна на въздушни удари между Русия и Украйна

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Дрон - снимката е илюстративна Снимка: СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

Енергийна инфраструктура е повредена при руска атака срещу украинската столица Киев тази нощ, съобщи днес енергийната компания ДТЕК, цитирана от Ройтерс.

Според съобщението служителите ѝ са възстановили електроснабдяването на 8000 домакинства, предаде БТА.

Министерството на отбраната на Русия тази сутрин информира, че през нощта руските сили са нанесли масиран удар, поразявайки комуникационен център в украинската столица, както и енергийни съоръжения в Киевска област, които са подпомагали военната индустрия. Атакувана е и пристанищна инфраструктура в Измаил.

Русия съобщи, че на пристанището в Одеса е ударен и товарен кораб, за който се предполага, че е бил натоварен с военно оборудване и стоки с двойна употреба.

Междувременно кметът на Киев Виталий Кличко информира, че в сгради на едно от западните посолства в центъра на Киев са открити отломки.

Кличко не посочи кое е посолството, но отбеляза, че към него са насочени спешни екипи.

От другата страна на границата един човек беше убит, а друг ранен при украинска атака с дронове в руската Брянска област, написа в приложението Телеграм губернаторът ѝ Егор Ковалчук.

Пореден дрон наруши въздушното пространство и на съседна страна. Руски дрон, насочен срещу Украйна, е експлодирал на молодвска територия, съобщи молдовското Министерство на отбраната, цитирано от Укринформ.

Според полицията около 5:40 ч. тази сутрин е получена информация за забелязан дрон, летящ на ниска височина над община Бендер.

Три минути по-късно той се е разбил на открито пространство край село Хърбовъц и е експлодирал. Селото е разположено на около 20 км от границата с украинската Одеска област.

Няма данни за пострадали. Мястото на експлозията е отцепено.

Дрон - снимката е илюстративна

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