Един от пилотите искал да разбие самолета за Тел Авив със 180 души на борда, пътници го спрели (Видео)

Пътници са се намесили, за да разтърват двама пилоти, които са се сбили в пилотската кабина по време на полет на Flydubai от Дубай за Тел Авив. Самолетът е бил отклонен към Саудитска Арабия, а около 180 души са били на борда.
Според израелски представители се разследва и версията, че един от пилотите е опитал да разбие самолета. Другият пилот и пътници са успели да предотвратят евентуална катастрофа.
Израелски представител, цитиран от Jerusalem Post, заяви, че „на косъм е била избегната голяма трагедия". По думите му пътници са успели да обезвредят пилота и да го поставят под контрол.
Полет FZ1073 е променил курса си над въздушното пространство на Йордания и се е насочил към Саудитска Арабия. По време на инцидента самолетът е подал код 7700, който обозначава обща извънредна ситуация, а по-късно е бил активиран и код 7500 – сигнал за незаконна намеса или предполагаемо отвличане.
Това е предизвикало опасения за отвличане на самолета и Израел е вдигнал във въздуха свои изтребители.
Данни на Flightradar24 показват, че самолетът е започнал рязко снижение с близо 14 000 фута, или около 4300 метра, за по-малко от 30 секунди. Пътници разказаха пред израелски медии, че са чули викове от предната част на самолета, след което машината рязко е загубила височина.
Според Channel 12 единият пилот е с руски произход, а вторият – с украински. Телевизията съобщава, че се проверява версията за опит за самоубийство от страна на единия пилот.
Пътници разказват, че в пилотската кабина е имало физически сблъсък и че един от пилотите е бил ранен. Появи се и снимка, за която се твърди, че е направена на борда, на която се вижда пилот с тениска, покрита с кръв.
Според разкази на пътници след сбиването един от пилотите е загубил съзнание. Другият е успял да запази контрола над самолета с помощта на хора от борда. На борда е имало и допълнителни пилоти, пътуващи като пътници, които също са помогнали за овладяването на ситуацията.
Самолетът е кацнал в Табук, Саудитска Арабия. След кацането пътниците са били инструктирани да останат на местата си, а от самолета са свалени двамата пилоти.
Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац са провели спешни консултации. Израелското въздушно пространство е било временно затворено, преди да бъде отворено отново.
Началникът на Генералния щаб на израелската армия генерал Еял Замир също е провел консултации с висши военни, включително с командването на Военновъздушните сили.
Израелските служби за сигурност проверяват всички версии за случилото се, включително възможността инцидентът да е бил опит за терористичен акт. Засега няма окончателно заключение за причините за конфликта между пилотите.
Flydubai е информирала израелските транспортни власти, че ще изпрати друг самолет от Дубай, който да прибере пътниците от Саудитска Арабия и да ги транспортира до Израел.
Разследването на инцидента продължава.
God bless all the passengers! Now that’s the spirit of the Israeli passengers. Through good times and bad, this beautiful nation never forgets to celebrate life. And what a historic moment this has become. Flight FZ1073 from Dubai to Tel Aviv landed safely in Tabuk, Saudi Arabia. All passengers are safe.— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) September 30, 2026
🚨🇮🇱 ALERTA: El vuelo FZ1073 de FlyDubai, con 174 pasajeros, incluidos 27 niños, cayó casi 14,000 pies en menos de 30 segundos tras una pelea entre pilotos. Aterrizó a salvo en Tabuk, Arabia Saudita; investigan si el copiloto trató de estrellarlo hoy. pic.twitter.com/2HhgK0a7qo https://t.co/7NO98l6QWk— Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) September 30, 2026
BREAKING: 🇮🇱 Attempt to hijack a plane full of Israelis— Megatron (@Megatron_ron) September 30, 2026
Flydubai Flight FZ1073 en route from Dubai to Tel Aviv activated transponder squawk code 7500, which is the internationally recognized signal for a hijacking or unlawful interference with an aircraft.
Israeli security…
BREAKING: 🇮🇱 Attempt to hijack a plane full of Israelis— Megatron (@Megatron_ron) September 30, 2026
Flydubai Flight FZ1073 en route from Dubai to Tel Aviv activated transponder squawk code 7500, which is the internationally recognized signal for a hijacking or unlawful interference with an aircraft.
Israeli security…