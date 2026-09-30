ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евростат: 415 хил. действащи фирми у нас с 2,23 мл...

Времето София 19° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23649436 www.24chasa.bg

Един от пилотите искал да разбие самолета за Тел Авив със 180 души на борда, пътници го спрели (Видео)

4848
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Самолет. Снимка: Рixabay

Пътници са се намесили, за да разтърват двама пилоти, които са се сбили в пилотската кабина по време на полет на Flydubai от Дубай за Тел Авив. Самолетът е бил отклонен към Саудитска Арабия, а около 180 души са били на борда.

Според израелски представители се разследва и версията, че един от пилотите е опитал да разбие самолета. Другият пилот и пътници са успели да предотвратят евентуална катастрофа.

Израелски представител, цитиран от Jerusalem Post, заяви, че „на косъм е била избегната голяма трагедия". По думите му пътници са успели да обезвредят пилота и да го поставят под контрол.

Полет FZ1073 е променил курса си над въздушното пространство на Йордания и се е насочил към Саудитска Арабия. По време на инцидента самолетът е подал код 7700, който обозначава обща извънредна ситуация, а по-късно е бил активиран и код 7500 – сигнал за незаконна намеса или предполагаемо отвличане.

Това е предизвикало опасения за отвличане на самолета и Израел е вдигнал във въздуха свои изтребители.

Данни на Flightradar24 показват, че самолетът е започнал рязко снижение с близо 14 000 фута, или около 4300 метра, за по-малко от 30 секунди. Пътници разказаха пред израелски медии, че са чули викове от предната част на самолета, след което машината рязко е загубила височина.

Според Channel 12 единият пилот е с руски произход, а вторият – с украински. Телевизията съобщава, че се проверява версията за опит за самоубийство от страна на единия пилот.

Пътници разказват, че в пилотската кабина е имало физически сблъсък и че един от пилотите е бил ранен. Появи се и снимка, за която се твърди, че е направена на борда, на която се вижда пилот с тениска, покрита с кръв.

Според разкази на пътници след сбиването един от пилотите е загубил съзнание. Другият е успял да запази контрола над самолета с помощта на хора от борда. На борда е имало и допълнителни пилоти, пътуващи като пътници, които също са помогнали за овладяването на ситуацията.

Самолетът е кацнал в Табук, Саудитска Арабия. След кацането пътниците са били инструктирани да останат на местата си, а от самолета са свалени двамата пилоти.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац са провели спешни консултации. Израелското въздушно пространство е било временно затворено, преди да бъде отворено отново.

Началникът на Генералния щаб на израелската армия генерал Еял Замир също е провел консултации с висши военни, включително с командването на Военновъздушните сили.

Израелските служби за сигурност проверяват всички версии за случилото се, включително възможността инцидентът да е бил опит за терористичен акт. Засега няма окончателно заключение за причините за конфликта между пилотите.

Flydubai е информирала израелските транспортни власти, че ще изпрати друг самолет от Дубай, който да прибере пътниците от Саудитска Арабия и да ги транспортира до Израел.

Разследването на инцидента продължава.

Самолет. Снимка: Рixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

2 милиарда повече за България от ЕС, забрана на социалните мрежи за деца до 13 г. и контрол на незаконното оръжие в Европа