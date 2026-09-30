ЕС дава достъп до единния пазар на страните кандидатки

Европейският съюз планира да отвори огромния си единен пазар за страните кандидатки за членство. Условието е те да застанат на страната на ЕС срещу враждебни държави и индустриални конкуренти.

Това става ясно от проект на предложение на Европейската комисия.

На страните кандидатки, някои от които чакат от десетилетия да станат членове на ЕС, ще бъде предложена безпрецедентна постепенна интеграция в единния пазар, включваща търговия без пречки и достъп до изследователски програми, докато се работи по техните кандидатури, според проекта на плана.

„Единният пазар е първият приоритет за икономическото сближаване. По-ранната интеграция би открила възможности за предприятията в ЕС, би укрепила европейските вериги на стойност и би намалила стратегическите зависимости. Комисията ще определи в кои области провереното хармонизиране на нормативната уредба и капацитетът за прилагане позволяват по-задълбочено участие в научноизследователската дейност, иновациите и промишленото сътрудничество, както и по-широк достъп до пазара. Приоритет трябва да се даде на възможностите, които насърчават подготовката за присъединяване и отговарят на общите икономически и стратегически нужди", се посочва в преглед на ползите от "предразширяването", които ще бъдат предложени на страните кандидатки.

Ревизия, ръководена от главния съветник на Фон дер Лайен Александър Адам, който е бивш помощник на френския президент Еманюел Макрон, би променила коренно подхода на ЕС към съседните държави. Към момента почти всички икономически ползи от по-тясното сътрудничество са запазени за държавите-членки, но от 2013 г., когато се присъедини Хърватия, нито една нова държава не е станала член.

Като част от пакета от мерки на Адам на Украйна, Молдова, Албания и Черна гора ще бъдат предложени пътни карти", предназначени да ускорят процеса на присъединяване през следващите години. За други държави, като Северна Македония, Косово, Босна и Херцеговина, Сърбия и Турция, процесът се проточи. Нарастват опасенията, че те ще се откъснат или ще се приближат към Русия или Китай.

Съгласно плана на ЕК икономическите ползи, предлагани на страните кандидатки, ще зависят от тяхната подкрепа за целите на външната политика на ЕС, като достъпът до единния пазар ще зависи от това дали те не споделят ключови технологии с враждебни държави и търговски конкуренти.

„С задълбочаването на индустриалната и пазарната интеграция участието в чувствителни сектори трябва да бъде съпътствано от сътрудничество в областта на проверката на инвестициите, контрола върху износа, прилагането на санкции и защитата на чувствителни технологии. При оценката на достъпа следва да се вземат предвид стратегическото съгласуване, критичните зависимости и способността за управление на рисковете за инфраструктурата и веригите за доставки. Когато тези условия не са изпълнени, обхватът на участието следва да бъде коригиран съгласно приложимия инструмент", се посочва още в документа.

Сред областите, които се разглеждат за по-тясно сътрудничество, са полупроводниците, квантовите технологии, биотехнологиите, изкуственият интелект и космическите технологии.

В сряда Урсула фон дер Лайен пристигна в Албания за преговори в рамките на своето посещение в Западните Балкани. Тя ще посети също Косово и Северна Македония, които няма да се възползват от ускорената процедура за присъединяване към ЕС съгласно новия план и ще използва посещението си, за да поиска икономически ползи от по-тясното сближаване.

„Постепенната интеграция трябва да бъде осезаема за нашите граждани и предприятия. Искаме по-голям достъп до единния пазар на ЕС, до европейското финансиране и финансовите схеми, както и до съвместни програми в области като енергетика, цифровизация, научни изследвания, образование и инфраструктура", заяви пред "Политико" министър-председателят на Косово Албин Курти.

„Подкрепяме постепенната интеграция, но тя трябва да бъде път към пълноправно членство в ЕС, а не паралелен процес или негов заместител. Косово е готово да изпълни своята част", добави още косовският премиер.

Според информациите крайната цел на страните кандидатки трябва да бъде да станат пълноправни членове на ЕС.

„Присъединяването обаче отнема време: страните кандидатки трябва да преминат през строг процес, основан на заслуги, и да осъществят дълбоки и трайни реформи. Това време трябва да бъде изцяло използвано стратегически, както за подготовка на Съюза за по-голям брой членове, така и за задълбочаване на постепенната интеграция в области от взаимен интерес", се посочва в документа.

Въпреки това ползите ще зависят от това дали страните ще изпълнят своята част от задълженията: „Когато тези задължения не се изпълняват, участието трябва да остане обратимо. Достъпът следва да бъде суспендиран или отнет, когато това е оправдано", се предупреждава в предложението.

Настоящите членки на ЕС изразиха загриженост относно перспективата за приемане на нови държави в блока, които впоследствие биха могли да се откажат от ангажиментите си и да подкопаят ключови политики. Под ръководството на бившия си министър-председател Виктор Орбан Унгария използва правото си на вето, за да блокира санкциите срещу Русия и подкрепата за Украйна.

В доклада на Адам, който трябва да бъде представен пред висши длъжностни лица на 6 октомври, когато Фон дер Лайен се завърне от Западните Балкани, ще бъдат предложени нови условия за страните, които се присъединяват към блока, за да се гарантира, че те няма да отстъпят от демокрацията и върховенството на закона.

„Процесът на присъединяване трябва да осигури нещо повече от хармонизиране на законодателството. Институциите трябва да функционират на практика, а реформите трябва да бъдат трайни. Следователно мониторингът, стимулите и прилагането на мерките трябва да съставляват непрекъсната рамка, която да се простира отвъд момента на присъединяването", се посочва в документа.

Но ЕС също ще се промени, за да се приспособи към по-широк кръг от членове, като излезе далеч извън рамките на „клуба" на богатите западноевропейски демокрации, като такъв, какъвто беше замислен първоначално. В доклада се прави изводът, че блокът може да промени правилата си, за да бъде по-малко уязвим към капризите на отделни държави-членки, без да се налага да се преразглеждат основни членове от законодателството на ЕС и без това да предизвика потенциални национални референдуми в целия блок.

„Комисията подкрепя промени в Договорите, където това е необходимо, но счита, че мерките, които вече са на разположение съгласно Договорите, трябва да бъдат приложени още сега", се заключава в документа. Сред разглежданите варианти е мярка, която да гарантира, че повече решения могат да се вземат с квалифицирано мнозинство от държавите-членки.

„Гласуването с квалифицирано мнозинство вече е общо правило съгласно Договорите, но в няколко стратегически важни области все още се изисква единодушие. С нарастването на броя на държавите-членки рискът от забавяне или блокиране вероятно ще се увеличи", се посочва още в проекта на предложение.

Така наречените „пасерел" клаузи, които позволяват решенията да се вземат с мнозинство, а не единодушно, биха могли да се използват за улесняване на приемането на санкции, реакциите при кризи, свързани с правата на човека, и разгръщането на граждански мисии в конфликтни зони, се посочва в доклада. Тези клаузи обаче изискват единодушна подкрепа от страна на държавите-членки, за да бъдат активирани изобщо.

На двудневната среща на върха в Брюксел, която ще се състои от 15 октомври, лидерите от целия ЕС ще бъдат приканени да се включат в дискусията за това как да се приобщят нови членове към блока и какво да се предложи на онези, които все още чакат.

Комисарката по разширяването в правителството на Фон дер Лайен, Марта Кос, заяви, че новите предложения, съчетани с подкрепата от столиците за ускоряване на процеса, предлагат шанс за „есен на разширяването", през която могат да бъдат направени безпрецедентни промени.