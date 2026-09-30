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Броят на безработните в Германия падна под 3 млн. души през септември

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Броят на безработните в Германия падна под 3 милиона души през септември.

Броят на безработните в Германия отново се понижи под границата от 3 милиона души през септември, сочат данни на Федералната агенция по заетостта, предаде БТА по информация на ДПА.

През септември без работа са били 2,994 млн. души, което е с 67 000 по-малко спрямо август, но с 40 000 повече в сравнение със същия месец на миналата година.

Равнището на безработицата се е понижило с 0,1 процентен пункт спрямо август до 6,4 на сто, но остава с 0,1 процентни пункта над нивото от септември 2025 г.

„През септември на пазара на труда започва есенното оживление", заяви Андреа Налес, председател на Управителния съвет на Федералната агенция по заетостта. „Началото обаче е вяло", каза тя, добавяйки, че „икономическото подобрение все още не се е отразило на пазара на труда."

Търсенето на работна ръка в Германия остава слабо. През септември във Федералната агенция по заетостта са били регистрирани 660 000 свободни работни места - с 30 000 повече в сравнение с година по-рано.

През този месец обезщетения за безработица са получавали 1,082 милиона души, което е с 85 000 повече спрямо същия месец на миналата година. Броят на хората в трудоспособна възраст, получаващи базова социална помощ, е бил 3,704 милиона души. Това е с 145 000 по-малко в сравнение със същия месец на миналата година.

По региони градовете-провинции Бремен и Берлин продължават да са с най-високо равнище на безработица – съответно 11,2 и 10,4 на сто.

Най-ниски остават нивата в южните провинции Бавария - 4,2 на сто и Баден-Вюртемберг - 4,7 на сто.

Две източногермански провинции - Тюрингия и Бранденбург, също са под средното за страната равнище, като и в двете безработицата е на ниво от 6,3 на сто, посочва Федералната агенция по заетостта.

Броят на безработните в Германия падна под 3 милиона души през септември.

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