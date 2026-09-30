Гърция с пакет от 4 мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви нов пакет от четири мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса на фона на международната криза и засиления натиск върху икономиката, съобщи БТА по информация на гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Мерките предвиждат възможност за разсрочване на задължения, по-строги правила за дружествата за управление на вземания, задържане на цената на отоплителното гориво под 1,75 евро за литър и увеличаване на субсидията за дизеловото гориво.

По време на заседание на Министерския съвет Мицотакис заяви, че правителството ще подкрепи обществото, без да поставя под риск устойчивостта на гръцката икономика. По думите му мерките ще бъдат преразглеждани на всеки 15 дни в зависимост от развитието на ситуацията.

Първата мярка предвижда физическите лица и фирмите с неплатени задължения да могат да ги изплащат на повече месечни вноски – до 120 вместо досегашните 72. Минималната месечна вноска ще бъде 30 евро. Предвиждат се и по-строги правила за дружествата, които управляват вземания. Целта е да бъдат защитени коректните длъжници от принудителни продажби и запори, се посочва още в информацията.

По отношение на горивата правителството предвижда цената на отоплителното гориво да остане под 1,75 евро за литър. Допълнителни подробности се очакват преди 15 октомври, когато започва отоплителният сезон.

Държавната субсидия за дизеловото гориво се увеличава от 10 на 15 евроцента за литър. Според правителството рафинериите ще предоставят и собствени отстъпки, така че общото намаление на цената за потребителите на колонките на бензиностанциите да достигне до 20 евроцента за литър. Мярката ще бъде в сила през първата половина на октомври.

Мицотакис заяви също, че по-широките мерки за справяне с кризата трябва да имат общоевропейско измерение. Гърция предлага държавите членки на ЕС да получат извънредна фискална гъвкавост заради настоящата криза. Премиерът съобщи, че е изпратил писмо до председателя на Европейската комисия и до председателя на Еврогрупата с призив за координиран европейски отговор.