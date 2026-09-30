Сеул: Разкритият от Зеленски таен трансфер на военнопленници е ход за печелене на подкрепа

Южнокорейското разузнаване смята, че направеното неотдавна от украинския президент Володимир Зеленски разкритие за предполагаемо тайно прехвърляне на двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея вероятно е имало за цел набирането на обществена подкрепа в азиатската демокрация за увеличаване на помощта за Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Зеленски оповести информацията миналата седмица в речта си пред Общото събрание на ООН, с което предизвика остри критики, припомни БТА. Сеул призова Киев да се извини и да даде обяснения, понеже по думите на южнокорейските власти двете страни са се споразумели прехвърлянето на военнопленниците да бъде пазено в тайна. Украйна отрече да е имало подобна договорка.

Този спор разтърси традиционно добрите отношения между Киев и Сеул, но засега не е ясно дали ще се стигне до по-драматични последствия, отбелязва АП.

Ситуацията бе осъдена днес на закрито заседание на Националната разузнавателна служба на Южна Корея и специализирана парламентарна комисия. По думите на депутата Ю Йон-ха, който е присъствал на срещата, от разузнаването са съобщили, че от страна на Украйна не е постъпвало нито извинение, нито е било изразено съжаление по официални или по неофициални канали.

Разузнавателната служба е стигнала до заключението, че Зеленски вероятно е разкрил информацията за прехвърлянето с намерението да спечели обществена подкрепа в Южна Корея за изпращането на оръжия и друга помощ за Украйна, добави Ю.

Сеул предоставя на Киев хуманитарна помощ, но се въздържа да изпраща военна техника, съгласно политиката си да не осъществява оръжейни доставки на страни, които водят активни военни действия.

През 2024 г. Северна Корея изпрати в Русия хиляди военнослужещи, които да помогнат за отблъскването на украинските сили, нахлули в руската гранична Курска област. Освен това Пхенян е доставил на Русия и конвенционално оръжие в рамките на разширеното двустранно военно сътрудничество.

Ю отбеляза, че според южнокорейската разузнавателната служба около 9000 севернокорейски войници са участвали в операции по наблюдение в Курска област.

Преди седмица президентът на Южна Корея И Дже-мьон обвини Украйна в нарушаването на споразумение за поверителност на информация, според която двама военнопленници от Северна Корея, пленени на фронта в Украйна, са били изпратени в Южна Корея. Зеленски разкри, че Украйна наскоро е изпратила двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея, заловени миналата година. По-късно Южнокорейското външно министерство е привикало Андрий Вешкин, временно управляващ посолството на Украйна в Сеул. Украински медии пък цитираха източник от украинското президентство, който отрече да е съществувало подобно споразумение за поверителност. Южнокорейската президентска администрация изрази "силно съжаление" за действията на Украйна.