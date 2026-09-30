Три танкера са били поразени от снаряди в Ормузкия проток.

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Tри плавателни съда са били атакувани вчера в Ормузкия проток, съобщи британската агенция за морска сигурност UKMTO, цитирана от Франс прес.

Петролен танкер, танкер за втечнен природен газ и танкер за превоз на химикали са били поразени от "снаряди с неустановен произход", посочиха от агенцията, без да предоставят повече подробности, допълва БТА.

Ормузкият проток е в центъра на конфликта, започнал в края на февруари с американско-израелски удари срещу Иран. Оттогава Ислямската република установи контрол над водния коридор, а Вашингтон отговори с блокада на иранските пристанища.

Във вторник бе съобщено, че превозът на петрол през Ормузкия проток се увеличава и в момента достига между 65 и 70 процента от равнищата преди войната. Данните обхващат всички петролни продукти, включително втечнен петролен газ (LPG) и рафинирани продукти като бензин. В сравнение с периода преди войната през протока вече преминават около 80 процента от необработения суров петрол и кондензатите,