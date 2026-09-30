Украинският премиер: Русия започна масирани удари срещу енергийната ни инфраструктура

Русия е пристъпила към масирани атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, заяви украинският министър-председател Сергий Корецки след ударите по енергийни обекти в столицата Киев и околностите ѝ през изминалата нощ, предаде БТА по информация на Ройтерс.

"Това беше първият път, в който беше извършена такава масирана и комбинирана атака от края на миналия отоплителен сезон", заяви Корецки в "Телеграм".

Украинският премиер подчерта, че общите разходи на Украйна за войната ще достигнат 155 милиарда долара тази година, а Киев работи за запълването на финансовия дефицит в размер на 27 милиарда долара, за да гарантира, че ще може да води активни бойни операции в началото на 2027 г.

Корецки посочи, че правителството планира да покрие 7 милиарда долара от този дефицит чрез строги мерки за икономии в публичните финанси, оптимизация на бюджета и преразпределение на разходите, като в момента води преговори с партньорите си за начините за покриване на оставащите 20 милиарда долара.

Това е първият път, в който Киев оповестява приблизителна оценка на годишните си разходи за воденето на войната, като за 2025 г. не бяха предоставени данни, с които да бъде направено сравнение.