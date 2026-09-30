Един от петимата задържани край база „Феърфорд“ сам се обадил в полицията

Предполагаемият заговор за атака срещу британска военновъздушна база, използвана от САЩ за удари срещу Иран, e бил осуетен, след като в полицията се е обадил един от задържаните по-късно петима британци, предаде БТА по информация на в. „Таймс".

Публикуваната от изданието информация засили интригата около събитията, разиграли се в неделя край базата на Кралските военновъздушни сили, отбелязва Ройтерс. Тогава полицията арестува петима души, всички на около 20-годишна възраст, по подозрение в тероризъм и престъпления, свързани с взривни вещества.

Петимата задържани бяха освободени под гаранция, въпреки че американският президент Доналд Тръмп каза, че те са възнамерявали да нанесат „големи щети". Освен това държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че в случая има „намеса от чуждестранен субект".

Според в. „Таймс" един от петимата мъже, които са жители на Лондон, се е обадил на спешните служби малко преди задържането им в ранните сутрешни часове. „Наблюдение, тест на сигурността или демонстрация, с която да се отправи послание до британското правителство – работи се по всички тези версии", продължава изданието. Разследващите не са сигурни дали мъжът, подал сигнала до полицията, се е уплашил или обаждането му е било част от плана.

Най-вероятно задържаните мъже са действали по мотиви, свързани с Иран, въпреки че не се изключва и възможността за руска саботажна операция или ислямистки заговор, отбелязва Ройтерс.

Иран отрича каквато и да е връзка със случая.

Британската полиция за борба с тероризма вчера заяви, че в микробусите, използвани от задържаните мъже, е било открито известно количество бензин, но не и импровизирано взривно устройство.

Във вторник Британската полиция за борба с тероризма съобщи, че при следствените огледи във връзка с предполагаем заговор за нападение срещу базата на Кралските военновъздушни сили във „Феърфорд" не са открити самоделни взривни устройства. При претърсването на превозни средства в района на базата е иззето известно количество бензин. Обиски са извършени и в имоти в Лондон, уточниха от полицията. Разследването около „Феърфорд" вече е към своя край, като се очаква следствените действия в района на базата да приключат напълно до утре.

Паралелно с това продължава разследването срещу петимата заподозрени, които бяха задържани в неделя, а впоследствие освободени под гаранция. От полицията обясниха, че решението за промяна на мярката им за неотклонение е било взето в съответствие с целите на разследването.

„Разбирам защо това развитие на събитията е било изненада за мнозина, но бих искал отново да подчертая, че то се основава на опит и внимателно преценяване на полицейските правомощия", заяви началникът на полицията за борба с тероризма Лоурънс Тейлър, пише БТА.

Базата във „Феърфорд" е била използвана от САЩ за удари срещу Иран.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „изненадан" от решението на британските власти да освободят под гаранция задържаните по случая. Американският държавен секретар Марко Рубио също изрази „безпокойство" от изменението на мярката им за неотклонение.