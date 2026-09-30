Най-малко четирима души са убити при поредната руска атака срещу Киевска област

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Русия цяла седмица продължава да нанася усилени удари с ракети и дронове срещу Киев и районите около украинската столица, като най-малко четирима души, включително дете, бяха убити при удар по електропреносната система и по ключово интернет съоръжение. Това предаде БТА по информация на Асошиейтед прес и на украинските власти.

Същевременно губернаторът на руската Брянска област Егор Ковалчук съобщи за украинска атака с дронове срещу град Трубчевск, добавя ТАСС.

„Ужасяваща атака срещу мирни хора в Трубчевск, пострадали са деца. Врагът нанесе удар с безпилотни летателни апарати. Ранени са 12 души, от които 9 – студенти. Един от младежите е в тежко състояние", Ковалчук в социалната мрежа Телеграм.

Руската въздушна кампания рязко ескалира от края на август. Руските сили увеличават натиска си срещу Украйна, докато тя се готви за зимата, и редовно бомбардират енергийни обекти, за да оставят украинците без отопление и течаща вода.

Масираната атака през последната нощ доведе до спиране на тока в редица райони и породи въпроса за евентуална връзка с очакваната руска кампания, определяна от украински официални лица като опит „зимата да се използва като оръжие".

Украинската енергийната компания ДТЕК по-рано днес съобщи, че служителите ѝ са възстановили електроснабдяването на 8000 домакинства.

„От лятото буквално няма ден, в който врагът да не е атакувал енергийна инфраструктура", написа в Телеграм украинският премиер Сергий Корецки. „Но подобна масирана и комбинирана атака се извършва за първи път от края на последния отоплителен сезон", добави той.

Украинският външен министър Андрий Сибига отбеляза, че заради руските удари „сирените за въздушна тревога дни наред вият почти непрестанно" из цяла Украйна.

„Русия засилва терора си: „Дронове с реактивни двигатели през деня, балистични и крилати ракети през нощта, непрестанни атаки срещу нашите градове и цивилното население", написа Сибига в социалната мрежа Екс.

Украински официални лица казват, че Москва не сътрудничи на САЩ в усилията им да прекратят огъня, който продължава вече четири години и половина. Москва казва, че иска цялостно уреждане на конфликта, а не временно примирие, въпреки че настоява Украйна да направи териториални отстъпки, което е неприемливо за Киев.

Едно момче беше убито, а трима души бяха спасени изпод отломките на поразено жилище във Вишгород в Киевска област, каза ръководителят на киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко.

Русия се възползва от слабостите на украинската противовъздушна система, като изстрелва балистични ракети и нов модел дронове с реактивни двигатели. Атаките в тази комбинация са трудни за париране. Ежедневният живот на украинците е затруднен от честото обявяване на въздушна тревога. Хората са принудени да стоят в бомбоубежища, а това оказва негативно влияние и върху икономическата производителност.

При снощните атаки срещу Киев бяха убити най-малко трима души и четирима бяха ранени, съобщиха властите.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, цитиран от Ройтерс, че в сгради на едно от западните посолства в центъра на Киев са открити отломки, без да оповестява повече подробности.

Основна мишена на руските удари бяха енергийни обекти в столицата и околностите ѝ, заяви президентът Володимир Зеленски. Той определи атаката като „трудна" за отразяване, понеже силите противовъздушна отбрана са били подложени на голям натиск.

Зеленски благодари на държавите, които подкрепят Украйна, за последните доставки на средства за противовъздушна отбрана.

„И колкото повече се приближаваме към зимата, толкова повече се нуждаем от тази защита", подчерта украинският лидер. „Трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме, че залогът на Русия на терор с балистични ракети и дронове няма да се оправдае", добави той.

Ръководителят на отдела за комуникации на Командването на украинските ВВС Юрий Игнат каза, цитиран от АП, че през август Русия е атакувала Украйна с 2850 дрона с реактивни двигатели. Но за периода от 1 до 29 септември срещу Украйна са били изпратени 3177 дрона от този тип.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през последната нощ в Украйна са били поразени водноелектрическа и топлоелектрическа централа, електрическа подстанция, съоръжение за съхранение на енергия и център за данни.

Украинските власти не потвърдиха тази информация, но съобщиха за удари по цивилни райони в поне четири квартала на Киев.

Освен това Русия заяви, че на пристанището в Одеса е ударен и товарен кораб, за който се предполага, че е бил натоварен с военно оборудване и стоки с двойна употреба, добавя Ройтерс.