КМГ: В Пекин се проведе прием за 77-ата годишнина от основаването на Китайската народна република

На 30 септември вечерта в Пекин се проведе прием по повод 77-ата годишнина от основаването на Китайската народна република. На него произнесе реч генералният секретар на ЦК на ККП, председател на Китай и на Централната военна комисия Си Дзинпин. Той подчерта, че след дългогодишни търсения и практически действия социалистическата система с китайска специфика е доказала огромните си предимства, а модернизацията на системата и капацитета за държавно управление на Китай непрекъснато се подобряват. Реализирането на великото възраждане на китайската нация не може да бъде спряно.

Си Дзинпин посочи, че през изминалите 77 години Китайската комунистическа партия е обединявала и водила народа в неуморна борба, създавайки две големи чудеса – бързо икономическо развитие и дългосрочна социална стабилност. Страната постигна първата от двете стогодишни цели – изграждането на общество със средно ниво на благосъстояние във всички отношения, и уверено върви към втората стогодишна цел – превръщането на Китай във велика модерна социалистическа държава.

Си Дзинпин подчерта, че от началото на тази година цялата партия и целият китайски народ работят с решителност и полагат неуморни усилия, като изготвят и прилагат 15-ия петгодишен план и стабилно напредват във всички направления. Китайската икономика преодолява натиска и трудностите, развива се в посока на нови и по-качествени двигатели на растежа и демонстрира силна устойчивост и жизненост. Много нови успехи и резултати са постигнати в работата на партията и държавата.

„Китай трябва да се придържа към независима и мирна външна политика, да насърчава реализирането на четирите глобални инициативи, да работи за изграждането на общност на споделена съдба на човечеството и да внася повече сигурност, стабилност и положителна енергия в един изпълнен с промени и нестабилност свят", подчерта китайският лидер.