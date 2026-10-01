VP Brands International представи две от водещите си експортни марки пред глобални партньори

Кан отново е в центъра на световния travel retail бизнес. На TFWA World Exhibition & Conference 2026 водещи производители, дистрибутори, dutyfree оператори, авиокомпании и летища си дадоха среща, за да обсъдят развитието на един от най-динамичните сегменти на международната търговия.

Сред компаниите, които представиха своите брандове на форума, е VP Brands International. Производителят на вина и високоалкохолни напитки участва със специално изграден щанд, на който представя две от водещите си марки на международните пазари – уиски Black Ram и водка FLIRT. Присъствието на компанията в Кан е част от стратегията ѝ за разширяване на експортното портфолио, навлизане на нови пазари и развитие на дългосрочни партньорства с международни дистрибутори и оператори.

TFWA World Exhibition & Conference е сред ключовите международни форуми за travel retail и duty free индустрията. Последното издание събра близо 500 изложители и около 8000 професионалисти от сектора. Сред участниците бяха компании като Chanel, Hermès, Estée Lauder Companies, Moët Hennessy, Zegna, Campari и Diageo, а към тях се присъединиха и нови имена за изложението като Crocs, LOEWE и Eau Thermale Avène.

По време на изложението екипът на VP Brands International проведе серия от срещи с настоящи и потенциални партньори от различни пазари. Разговорите бяха насочени към възможностите за разширяване на дистрибуторските мрежи, навлизане на нови пазари и увеличаване на присъствието на брандовете в каналите за travel retail и duty free.

„TFWA Cannes е едно от най-важните места за среща на международния travel retail бизнес и за нас участието тук е възможност не просто да покажем продуктите си, а да водим реални разговори за бъдещето на нашите марки. Влизаме в изложението с ясната амбиция да превърнем интереса към Black Ram и FLIRT в нови бизнес възможности и устойчиви партньорства“, коментират от VP Brands International.