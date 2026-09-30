30 дни в ареста за бивш унгарски министър, взел 33 млн. евро подкупи

Окръжният съд в Буда нареди задържането на депутата от Християндемократическата народна партия Миклош Шестак, бивш министър на националното развитие на Унгария, съобщи говорител на съда след днешно съдебно заседание, предаде националната новинарска агенция МТИ.

Националната агенция за възстановяване и защита на активите подозира, че Шестак е приемал подкупи, докато е бил министър.

Говорителят на съда Герго Бозо заяви, че съдът няма съмнение по отношение на основателните подозрения за корупция. Наредено е Шестак да бъде арестуван за 30 дни, за да се запази целостта на следствената процедура.

„Свидетелите и другите лица, които ще участват в процедурата на по-късен етап, трябва да могат да дадат показания, свободни от външно влияние. Запазването на комуникациите на подсъдимия под пълен контрол е единственият начин за осигуряването на това“, заяви Бозо. „Решението не е окончателно, като заподозреният и адвокатът му ще го обжалват“, допълни той.

Премиерът на Унгария Петер Мадяр заяви в социалната мрежа „Фейсбук“, че подкупите, за които става дума, са за сума от 12 млрд. форинта (около 33 млн. евро). „Съдът задържа депутата Миклош Шестак, министър при бившия премиер Виктор Орбан. За първи път от 1990 г. бивш министър е задържан. Заподозрян е за подкупи на сума от 12 милиарда. Нека операция „Пречистващ огън“ бушува“, допълни той, цитиран от БТА.

Същевременно окръжната прокуратура в Бач-Кишкун настоява за ареста на депутата от бившата управляваща партия ФИДЕС Балаж Ханко, бивш министър на културата, който е заподозрян в злоупотребата на средства на сума от повече от 17 млрд. форинта (46,3 млн. евро). Съдът в град Кечкемет трябва да вземе утре решение по предложението.