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Румънският парламент отхвърли правителството на Мурешан, президентът номинира нов премиер

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Зигфрид Мурешан Снимка: Facebook/Point.md

Румънският парламент отхвърли номинираното от президента Никушор Дан правителство с премиер Зигфрид Мурешан. Предложения от него кабинет не успя да събере мнозинство след днешното гласуване в парламента.

„За" правителството на Мурешан гласуваха едва 182 депутати при нужни 233 гласа.

Очаква се президентът Никушор Дан да направи нова номинация за премиер, съобщава БНТ.

Дан заяви още вчера, че не възнамерява да разпусне парламента и предизвика предсрочни парламентарни избори.

Теоретично президентът би имал конституционното право да го направи след като днес румънският парламент отхвърли втора номинация за премиер.

Румъния е без редовно правителство от 5 май.

Зигфрид Мурешан Снимка: Facebook/Point.md

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