Путин: Изборите показаха решимостта на хората да се борят за родината

Активното участие на гражданите в наскоро произведените в Русия избори за Държавна дума и резултатите от предизборната кампания за пореден път са демонстрирали сплотеността на руското общество пред значителните исторически предизвикателства, заяви руският президент Владимир Путин по време на първото заседание на новия състав на Държавната дума, предаде ТАСС.

„Уважаеми колеги, преди няколко дни обсъдихме с лидерите на парламентарните партии резултатите от произведените и тяхното значение за страната. Искам отново да повторя, че както високата избирателна активност, така и резултатите отново потвърдиха устойчивостта на нашата политическа многопартийна система, единството на народа пред историческите предизвикателства“, подчерта Путин.

„Хората гласуват за своята страна, за Русия, те показаха решимостта си да се борят за родината и за нашето бъдеще“, допълни президентът, цитиран от БТА.

„Разбира се, разчитам, че и в новия състав на парламента ключовите за страната и за нашия народ решения ще се вземат със солидарна консолидирана подкрепа на всички парламентарни партии и депутати, защото всички ние сме съмишленици и съратници в основното – в стремежа към успех, сигурност и разцвет на нашата родина“, заяви Путин.

Същевременно руският президент приветства депутатите, излъчени след проведените в контролираните от Русия украински територии.

„Символично е, че в деня на повторното присъединяване (днес се навършват четири години от обявеното от Русия присъединяване към нейна територия на украинските Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област - бел. ред.) към работата на Държавната дума за първи път пристъпват депутати от нашите четири исторически региона. Днес те са с нас в тази зала. Нека ги приветстваме“, заяви президентът. Според него изборът на жителите на въпросите области да се присъединят към Русия след референдум е бил ясен и той е бил законен от гледна точка на международното право.

Путин заяви, че бюджетът на страната трябва да бъде балансиран и реалистичен, а при разглеждането му трябва да се изключи „разрушителният популизъм".

Путин определи федералния бюджет за следващите три години като един от ключовите закони, които депутатите ще разгледат през първата си есенна сесия. По думите му правителството е подготвило бюджетния пакет, в който ресурсите трябва да бъдат прецизно разчетени, а финансовите възможности съобразени с текущите приоритети и стратегическите цели.

„Като запазваме макроикономическата стабилност, трябва да финансираме всички национални проекти и федерални програми. Социалните ангажименти на държавата към нашите граждани трябва да бъдат и безусловно ще бъдат изпълнени в пълен обем", заяви руският президент.

Той призова в бюджета да бъдат предвидени достатъчно средства за решаване на демографските проблеми, подобряване на жилищните условия и повишаване на благосъстоянието на руските семейства, особено на тези с деца.

Путин заяви също, че руската финансова система и икономика са стабилни, като подчерта необходимостта от отговорен подход към решенията в тези области.

„Най-важното е да не допускаме никакви грешки и да подхождаме отговорно към решаването на задачите в тези изключително важни сфери", каза той.

При изготвянето на бюджета за следващите години властите трябва да се стремят към устойчив дългосрочен икономически растеж и поставяне на началото на нов инвестиционен цикъл, заяви Путин. Той призова да бъдат подкрепени регионите, тяхната бюджетна устойчивост и данъчна база.

„Специалистите и експертите смятат, че предишният ни инвестиционен цикъл е приключил, много програми са изпълнени и трябва да дадем нов импулс", посочи руският президент.