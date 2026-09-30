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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23651126 www.24chasa.bg

Петима са убити при израелски удар в ивицата Газа

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СНИМКА: Ройтерс

Петима души бяха убити при израелски удар по автобус в ивицата Газа, съобщиха спасителните служби в палестинския анклав, цитирани от Франс прес.

Махмуд Басал, говорителят на гражданската отбрана, действаща под ръководството на палестинското ислямистко движение "Хамас" съобщи, че "петима души са били убити, а двадесет са били ранени при израелски въздушен удар по автобус в южния квартал на Газа – Тел ал Хауа. Сред ранените и убитите има също жени и деца".

Удареният автобус е превозвал цивилни между град Газа и районите в централната и южната част на палестинския анклав, съобщава БТА. 

Превозното средство е било поразено "от две ракети, изстреляни от израелски дронове, които са унищожили предната му част и са го изпепелили напълно", посочи Басал.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) отказаха да коментират информацията.

Болницата "Аш Шифа" в град Газа потвърди, че телата на петима души са били докарани в лечебното заведение. Там са настанени и няколко ранени.

Войната в ивицата Газа, започнала след безпрецедентната атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., е отнела живота на 1221 души, сочат официални израелски данни. От страна на палестинците тя е довела до смъртта на близо 74 000 души, посочва министерството на здравеопазването, контролирано от "Хамас".

Ведомството допълва, че над 1400 са били убити от ЦАХАЛ от обявяването на примирието между Израел и "Хамас" през октомври миналата година. ЦАХАЛ от своя страна съобщиха за смъртта на петима свои военнослужещи и на цивилен служител за същия период.

СНИМКА: Ройтерс

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