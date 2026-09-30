Изгониха от къща в Англия мигрант тиктокър, призовавал за избиване на евреи

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Фанатик, подкрепящ „Хамас" и призовавал онлайн за „избиване на евреи", е изведен от къщата си с три спални, финансирана от британските данъкоплатци, пише The Sun.

Абу Уади е излъчвал на живо пристигането си с малка лодка и е споделял антисемитски заплахи в TikTok, придружени от снимки, на които позира с оръжие.

Уади е публикувал снимки, на които позира с автомати „Калашников" и е бил открит в къща на стойност 157 000 паунда в град Корби, където се е хвалел: „Искам да остана тук."

Тази сутрин полицията е пристигнала на адреса и Уади е бил отведен с такси. Смята се, че служител по жилищните въпроси е помогнал на Уади да натовари вещите си в таксито.

Двама служители на полицията в Нортхемптъншър присъстваха на място, за да наблюдават заминаването на таксито.

Според информация на The Sun, Министерството на вътрешните работи работи по процедура за извеждане на Уади от страната.

Преди да стигне до Великобритания, палестинецът е подавал неуспешни молби за убежище в Гърция, Германия и Белгия.

През май същата година той е осъден на девет месеца затвор за нарушения на имиграционното законодателство, но по-късно е освободен с електронна гривна за проследяване по правителствената схема за предсрочно освобождаване, след като е излежал около 40 процента от присъдата си. Твърди се, че е бил член на базираната в Газа групировка „Отряд за палене на гуми" (Tyre-Burning Unit) – войнствена организация, известна с хвърлянето на запалителни бомби по израелските сили.

Той пристига в Обединеното кралство с надуваема лодка през март 2025 г., след като плаща 1300 паунда за прекосяването. Сега обаче Уади твърди, че се е отказал от възгледите си в подкрепа на „Хамас" и че има „много добър" приятел евреин.

Съседка, пожелала анонимност, споделя, че е „шокирана", дето той живее на същата улица.

Активисти изразяват загриженост относно това как му е било позволено да остане в Обединеното кралство въпреки съдебното му минало.

Дейността му в интернет е обект на разследване от страна на организацията „Кампания срещу антисемитизма" (Campaign Against Antisemitism) през миналата година.

От организацията съобщиха, че са открили публикации от 2024 г., в които той призовава Аллах да „убие всички евреи" и да ги „унищожи, да ги разпръсне напълно".