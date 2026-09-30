На сателитни снимки се вижда, че Китай изгражда нов военeн обект в Лаос

Сателитни снимки показват, че Китай е изградил през изминалата година нов военен обект върху земеделски терен в Лаос, като според анализатори новият център за подкрепа би могъл да засили военното присъствие на Пекин в Югоизточна Азия, предаде Ройтерс.

Съвместният китайско-лаоски център за подкрепа и обучение и Авиационната академия на приятелството между Китай и Лаос вече функционират на летището в Бан Кун, на около 50 км северно от столицата на Лаос Виентян, съобщи във вторник китайското Министерство на националната отбрана.

Някои данни сочат, че районът някога е бил използван от САЩ по време на военните действия в Лаос и в съседните Виетнам и Камбоджа през 60-те и 70-те години на миналия век. Сателитните снимки, анализирани от Ройтерс, обаче показват, че новото строителство значително надхвърля по мащаб неасфалтираната писта, която се е виждала там до миналата година.

Според сателитните снимки строителството на новото летище е започнало в края на 2025 г. Към началото на този месец строителните работи все още са продължавали. На мястото на доскорошните земеделски площи се виждат голяма асфалтирана писта за излитане и кацане, успоредна пътека за рулиране и перон, както и редица нови сгради, пише БТА.

Министерството на външните работи на Лаос не отговори на въпросите на Ройтерс, а в изявлението на китайското Министерство на националната отбрана не бяха посочени подробности за това какъв персонал и оборудване ще бъдат разположени на летището или какви съоръжения ще има там.

Съоръжението ще бъде използвано за обучение на пилоти от военновъздушните сили и „не е насочено срещу която и да било трета страна“, заяви китайското Министерство на националната отбрана.