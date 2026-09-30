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Франция: Масовите депортации в Марсилия през 1943 г. са престъпление срещу човечеството

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СНИМКА: Pixabay

Френската съдебна система квалифицира като "престъпление срещу човечеството" масовите арести и депортации, извършени в Марсилия през януари 1943 г., предаде Франс прес.

Съдебното разследване, започнало през 2019 г., обаче не успя да установи самоличността на нито един жив извършител, отговорен за тези операции, обясни прокурорът по делото Оливие Кристен, който посети Марсилия, за да представи резултатите от разследването.

Акциите са проведени между 22 и 24 януари 1943 г. по заповед на нацистите и с активното съдействие на режима във Виши. Те са насочени срещу няколко части на квартала "Старото пристанище"- историческото сърце на града, смятани за огнище на съпротива. Впоследствие сградите в тези райони са взривени.

Общо 20 000 души са засегнати от операциите. Няколко хиляди са временно интернирани във Фрежус, в южната част на страната, а 1600 души са депортирани.

"След разследването и правния анализ, извършен от моята служба, става ясно, че масовите арести в Марсилия на 23 и 24 януари 1943 г., както и последвалите от февруари 1943 г. грабежи и разрушаване на квартала, безспорно представляват престъпления срещу човечеството", заяви прокурорът на пресконференция.

Тези събития са "сравнително непознати за нашите съграждани, въпреки че става дума за акция с абсолютно колосален мащаб", добави Кристен. Злоупотребите, извършени в райони, населени с бедни имигранти, са били "насочени срещу жителите на квартала, тъй като те са били възприемани като хора от втора категория, като подчовеци", допълни той.

Разследването беше образувано през 2019 г. след жалба, подадена от адвокат от Марсилия, към която се присъединиха 19 оцелели или потомци на потърпевшите.

По време на поредицата от акции по задържане, известни като операция "Султан", проведени съвместно от германските и френските власти, близо 800 евреи, са изпратени на смърт в нацистките лагери.

СНИМКА: Pixabay

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