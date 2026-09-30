34 са вече загиналите при наводненията в Непал

Най-малко 34 души са загинали при наводненията и свлачищата в Непал след поредната вълна от проливни дъждове, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Най-големият висящ мост в страната също беше затворен, след като придошлите води нанесоха щети по конструкцията му.

От началото на обилните валежи в четвъртък най-малко 15 души са били ранени, а други 11души остават в неизвестност, съобщи говорителката на Националната служба за намаляване на риска от бедствия и управление при извънредни ситуации - Шанти Махат.

Свлачищата са отнели живота на 23 души, а останалите жертви са загинали при наводнения, лавина и други последици от проливните валежи. Засегнати са близо 1200 семейства. Стотици жилища са напълно или частично разрушени, нанесени са щети и на селскостопански постройки и земеделски площи.

Непал е особено уязвим на природни бедствия заради планинския си релеф и множеството големи реки. Последните наводнения са причинени от късен мусон, свързан с област на ниско атмосферно налягане, формирала се над Бенгалския залив, съобщи метеорологичната служба на страната. Валежите вече са отслабнали, въпреки че през следващата седмица в някои части на Непал се очаква слаб дъжд. В западния окръг Канчанпур наводнението по река Махакали повреди голям висящ мост в сряда, което принуди властите да го затворят, съобщи БТА.

„Това е популярна туристическа забележителност в района. Тъй като е рухнала само една от осемте кули, които поддържат конструкцията, смятаме, че мостът може да бъде възстановен“, заяви пред ДПА ръководителят на местната администрация Мадан Коирала.

Междувременно националната асоциация на планинските водачи прекрати издирването на до 12 високопланински работници, изчезнали след лавината в неделя в базовия лагер на връх Химлунг, близо до границата с Тибет. От общо 16 души, за които се смята, че са били затрупани от снега, са открити телата на четирима, съобщи председателят на асоциацията Тул Сингх Гурунг.

Проливните дъждове и снеговалежите през последните дни прекъснаха движението по редица пътища и туристически маршрути в страната. Властите временно преустановиха дейностите по няколко планински върха преди началото на популярния есенен сезон за алпинизъм.