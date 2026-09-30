Водещи AI компании обещаха да се саморегулират на среща с Тръмп

Ръководителите на водещи компании от сектора на изкуствения интелект (ИИ) се договориха да спазват доброволен кодекс за поведение заради нарастващите опасения за рисковете, свързани с технологията. Кодексът не е правно задължителен и беше представен в присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се противопоставя на задължителното държавно регулиране на бързо развиващия се сектор, съобщи Франс прес.

След срещата в Белия дом Тръмп се присъедини към представителите на технологичния сектор и обяви приемането на принципи, които, по думите му, са „обвързващи от морална гледна точка“, макар че конкретните им параметри не бяха подробно изложени. На срещата присъстваха представители на компании с огромно технологично и икономическо влияние, като сред тях бяха милиардерът Илон Мъск, главните изпълнителни директори Дарио Амодей на „Антропик“ (Anthropic), Сундар Пичай на „Гугъл“ (Google), Марк Зукърбърг на „Мета“ (Meta) и Дженсън Хуан на „Енвидиа“ (Nvidia).

Зукърбърг определи договореностите като „споразумения с Белия дом“ и заяви, че компаниите са разработили принципи за създаване на надеждни вътрешни механизми за контрол на ИИ, допълнени от проверки и оценки.

„Смятам, че тази технология крие реални рискове“, каза Дарио Амодей, който неотдавна призова за забавяне на развитието на ИИ и по този начин допринесе за разрастването на дебата за регулирането на технологията.

„Все още обсъждаме как точно да се справим с тези рискове“, каза Амодей, като добави, че „всички трябва да работим заедно.“

Тръмп подчерта, че саморегулирането ще има „много силна роля“, тъй като според него развитието на ИИ не трябва да бъде възпрепятствано в момент, когато САЩ се конкурират с Китай в тази област. Президентът също така заяви, без да даде подробности, че обмисля създаването на своеобразен комитет, който да „наблюдава“ сектора.

От „изкуствен интелект“ към „суперинтелект“

Тръмп заяви още, че технологичните ръководители възнамеряват „да постъпят по правилния начин“ и са водени от „любов“ към САЩ.

Президентът на САЩ планира също да подпише документ, с който официално да бъде въведен терминът „суперинтелект“ вместо „изкуствен интелект“.

Темата за безопасността на ИИ придоби още по-голямо значение след няколко инцидента през последните месеци и предупреждения за потенциалните рискове от бързото развитие на технологията. В САЩ ИИ се превърна и в част от политическия дебат преди междинните избори на 3 ноември.

Според проучване на Си Ен Ен, цитирано от АФП, 82 на сто от американците заявяват, че са „обезпокоени“ от темповете на развитие на ИИ - контраст с оптимистичния тон на президента. Тази разлика в нагласите е чувствителна тема за републиканците преди междинните избори, на които ще се реши коя партия ще контролира Конгреса, пише БТА.

Председателят на Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) Майк Джонсън, който е сред организаторите на срещата в Белия дом, заяви заедно с Тръмп и ръководителите на технологични компании, че „можем да запазим преднината на САЩ пред конкурентите си и можем да го направим безопасно“.