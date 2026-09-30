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Нетаняху: Арестуван е мъжът, опитал да разбие самолет

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Бенямин Нетаняху Кадър: YouTube/ ANI News

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Саудитска Арабия е арестувала пилота на самолет на компанията „Флайдубай", който намушкал другия и след това изглежда се опитал да разбие самолета, предаде Асошиейтед Прес.

Нетаняху каза, че пътниците и екипажът на самолета успели да обезвредят нападателя и предотвратили „мащабна катастрофа".

„Поздравявам тези герои, които демонстрираха изключителна находчивост и смелост. Те спасиха живота на много хора и предотвратиха мащабна катастрофа", се казва в изявление на израелския премиер.

Физически сблъсък между пилотите на самолета, пътуващ по маршрут от Обединените арабски емирства до Израел наложи машината да се приземи извънредно в Саудитска Арабия, пише БТА. 

Израелските летищни власти казаха, че не планират да разследват случая.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че става въпрос за опит за „джихадистка терористична атака". По думите му по предварителна информация нападателят възнамерявал да разбие самолета и да убие всички на борда, предаде Ройтерс.

„Флайдубай" каза, че на този ранен етап мотивите и причините за случая са неизвестни и са обект на официално разследване. Компанията добави, че всички пътници и екипажа на самолета са в безопасност.

Бенямин Нетаняху Кадър: YouTube/ ANI News

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