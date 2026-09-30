Иран забрани вноса на луксозни коли заради икономическата криза

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Иран забрани вноса на луксозни автомобили на фона на нарастващото обществено недоволство от появата на все повече скъпи превозни средства по улиците, докато страната преживява тежка икономическа криза, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Президентът Масуд Пезешкиан е разпоредил забраната, съобщиха днес ирански медии. Мярката е свързана и с опасенията от изтичане на чуждестранна валута от страната.

Въпреки тежкото икономическо положение жители на големите ирански градове съобщават, че в богатите квартали се появяват все повече луксозни автомобили след началото на войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Електромобилите и високопроходимите автомобили от Китай също се срещат все по-често по улиците на големите градове.

Някои заможни иранци възприемат скъпите автомобили като инвестиция, тъй като цените им на вторичния пазар обикновено остават относително стабилни.

Автомобилите в Иран са скъпи, като дори малките коли и моделите от най-ниския ценови сегмент обикновено се продават за над 11 000 долара. Това ги прави недостъпни за много иранци при средно месечно възнаграждение от едва няколкостотин долара.

Същевременно бензинът в богатата на петрол страна е изключително евтин и се продава за едва няколко цента на литър.