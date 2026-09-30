Москва и Анкара преговарят за извеждане на руските ПВО системи С-400 в друга страна

Русия води преговори с Турция относно възможното извеждане или прехвърляне на руските системи за противовъздушна отбрана С-400 от турска територия, съобщи телевизия „Евронюз“ позовавайки се на изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков по време на брифинг пред журналисти.

По думите му въпросът за прехвърлянето на зенитно-ракетните комплекси от Турция в трета страна, определяна от Москва като „приятелска“, е в актуалния дневен ред на руската страна.

Изявлението на Кремъл идва след коментар на руския външен министър Сергей Лавров, който подчерта, че съгласно договора и сертификата за краен потребител, Анкара не може да предаде или пренасочи системата С-400 към друга държава без официалното съгласие на Руската федерация, отбелязва телевизията, цитирана от БТА.

Лавров добавя, че ако се стигне до подобна стъпка, Москва трябва да бъде напълно уверена, че новата страна поддържа приятелски отношения с Русия и няма да прехвърли оборудването на трети лица.

Медията припомня, че темата за бъдещето на С-400 е ключова в отношенията между Анкара и Вашингтон. Придобиването на руската система за задвижване на ПВО през 2017 г. доведе до изключването на Турция от програмата за придобиване на американски изтребители от пето поколение F-35 и налагането на санкции по линия на Закона за противодействие на американските противници чрез санкции (CAATSA).

Турция търси дипломатически формули за преодоляване на съгласуваните ограничения с САЩ, включително възможности за разполагане или прехвърляне на системите извън пределите на страната при спазване на договорните ангажименти, допълва „Евронюз“.