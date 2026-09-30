Макрон и Санчез приветстваха възможността Великобритания да се върне в ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испания би приела Великобритания обратно в Европейския съюз "с отворени обятия“, а евентуалното ѝ завръщане би било "отлична новина“ за Европа, заявиха испанският премиер Педро Санчес и френският президент Еманюел Макрон, предаде Ройтерс.

Двамата лидери коментираха темата по време на съвместна пресконференция в Мадрид, след като новият британски премиер Анди Бърнам заяви, че страната му трябва да обмисли различни възможности за бъдещите си отношения с ЕС, включително повторно присъединяване към блока.

"Испания би приветствала Великобритания обратно в Европейския съюз с отворени обятия", заяви Санчес, цитиран от БТА.

Макрон също така даде ясно да се разбере, че би приветствал подобна стъпка. Според френския президент, ако Великобритания реши да се присъедини отново към ЕС, това би било „отлична новина“ и "добро решение“.

Изявленията на двамата европейски лидери идват на фона на започналия във Великобритания дебат за бъдещето на отношенията с Европейския съюз, след като Бърнам постави сред възможните варианти и връщането на страната в ЕС.