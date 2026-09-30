Рюте: Тръмп е единственият на света, който може да намери изход на войната в Украйна

Няма непосредствена заплаха за страните от НАТО. Ако се появи, подготвени сме, каза той

Винаги са необходими преговори и президентът на САЩ постигна значителен напредък по отношение на Украйна, каза днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на форум в Брюксел, посветен на отбраната и Космоса.

С времето вярвам, че ще има успех. Не знам дали ще бъде тази зима, не виждаме воля от страна на руския президент, добави той.

Президентът на САЩ е единственият на света, който може да намери изход. Досега преговорите не постигат успех, но тези усилия са похвални, каза Рюте. Всички се надяваме да се постигне прекратяване на огъня. Всички искаме войната да спре, но не изглежда, че (руският президент) Владимир Путин не е готов, допълни той.

НАТО е отбранителен съюз, отбеляза Рюте по повод поредното руско предупреждение за използване на ядрено оръжие. Отговаряме, че ядрените заплахи трябва да спрат, това не помага. Казваме на руснаците да спрат войната в Украйна, посочи той.

Путин знае, че не може да спечели срещу НАТО - НАТО е много по-силна от Русия. Всеки месец 43 000 руснаци загиват или са тежко ранени на украинския фронт, а Украйна удържа фронтовата линия, нанася удари дълбоко в Русия - това е действителността, посочи той. Русия не се справя в Украйна, Путин не печели. Може да е малко притеснен. Най-добре е малко да се успокоим, НАТО може да си позволи малко спокойствие, но да продължи с инвестициите в отбраната, призова Рюте.

С писма и хибридни действия Путин иска да ни разедини и да отклони вниманието ни от Украйна. Това няма да стане. Каквото и да се случи в Европа, ще бъде последвано от увеличаване на подкрепата за Украйна, каза той по повод руските хибридни действия.

По неговите думи оценката за заплахите не се е променила в последните месеци и дни. Подготвени сме, имаме планове и ще защитаваме всяка педя от земята на НАТО. Готови сме с противодействия по самоотбрана, отбеляза генералният секретар.

Няма непосредствена заплаха за страните от НАТО. Ако се появи, подготвени сме, обобщи Рюте, цитирана от БТА.

Само САЩ бяха в състояние да премахнат ядрените способности на Иран, коментира той. Ключово е, че тази стъпка бе предприета, Европа не можеше да го направи. Не мисля, че всички в алианса споделят моето мнение, но така мисля. Пет хиляди полета на САЩ бяха изпълнени от европейски летища, за да осигурят презареждане за операцията срещу Иран от февруари насам, съобщи Рюте. По неговите думи иранската ядрена заплаха се е отнасяла за Европа и Близкия изток.