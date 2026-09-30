Макрон за бунта на учениците: Протестът не оправдава насилието

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"Протестът не оправдава насилието, а задачата на политиците не е да подклаждат страховете и да подстрекават към най-лошото"

Така френският президент Еманюел Макрон коментира масовите протести на гимназисти в цялата страна, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че думите на Макрон са в отговор на изявления на лидери от крайнолявата партия "Непокорна Франция" в подкрепа на протестите на гимназистите във Франция.

"Чувам и разбирам тревогите и гнева, които младите хора могат да изпитват. Но освен това, никой от тези дебати и никое от тези опасения не оправдава насилието, а политиците в никой случай не бива да го легитимират напълно", подчерта френският президент по време на съвместна пресконференция в Мадрид с испанския премиер Педро Санчес, цитиран от БТА.

"Политическите лидери са там, защото им е възложен демократичен мандат, защото са били избрани мирно, в организирана обстановка и тяхната задача не е да подклаждат страховете и да подстрекават към най-лошото", допълни Макрон.

Десетки души бяха ранени, а стотици арестувани, повечето от които деца, след като вълна от ученически протести срещу недостига от преподаватели и материалните условия в училищата засегна гимназиите в цяла Франция.

Демонстрациите и блокадите, които започнаха миналата седмица и съвпаднаха вчера с по-голяма стачка на служителите от публичния сектор.

Утре френското правителство ще представи проекта за бюджет за следващата година, за който се очаква да предвижда съкращения в разходите и да облекчи натиска върху финансите на държавата.

В северното парижко предградие Сен Дени ученици излязоха пред входа на училището си близо до импровизирана клада, запалена от тях под погледа на полицаите, докато в Лион и Лил кадри на телевизията показаха хора, хвърлящи различни предмети по строилите се в редица полицаи.

"Навсякъде в училището има хлебарки и плъхове", посочи пред Ройтерс 17-годишната Фадила. Тя допълни, че температурите в класните стаи могат да варират от изключително високи до под нулата в зависимост от метеорологичните условия.

"Не можем да работим при такива условия", подчерта ученичката.

Френският министър на образованието Едуар Жьофре заяви пред радио Ер Те Ел, че от началото на протестите са били ранени 76 ученици и служители на училища. Той не уточни обаче кои са тези служители или колко сериозни са нараняванията им.

Политици от крайнолявата партия "Непокорна Франция" се присъединиха към демонстрациите, а други официални представители на властите и политици осъдиха политическата формация, че подклажда гнева на учениците.

Френското правителство разкритикува проявите на насилие на някои от демонстрациите, но призна наличието на проблеми в гимназиите, които трябва да бъдат отстранени.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез посочи пред телевизионния канал Бе Еф Ем Те Ве, че само във вторник близо 440 души са били арестувани във връзка с ученическите протести, повечето от които са непълнолетни. Нуниез посочи, че в седем случая протестиращи са хвърляли солна киселина по служители на реда.