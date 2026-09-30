Зеленски посети фронта и награди войници от операция „Вивалди"

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Украинският президент Володимир Зеленски връчи държавни награди на войници от 66-а бригада в сектор „Лиман".

Това съобщи RBC-Украйна, цитирайки публикация на Зеленски в телеграм.

Държавният глава посети командния пункт на 66-та отделна механизирана бригада, носеща името на княз Мстислав Храбри. Там той се срещна с войници, изпълняващи мисии в сектор „Лиман", и им връчи държавни награди.

Зеленски разговаря и с командира на бригадата. Те обсъдиха мисиите на поделението и неговите нужди.

66-та бригада участва в операция „Вивалди". Според Зеленски, заедно с други части от Трети армейски корпус, тя вече е отвоювала над 125 квадратни километра територия от украински контрол. Какво е било обсъдено на срещата

В сектор „Лиман" Зеленски проведе и координационна среща с командирите на корпуси, бригади и батальони.

Военните докладваха за решенията относно обществените поръчки за отбрана, предимно за пикапи на ниво бригада. Те обсъдиха и укрепването на Силите за безпилотни системи, увеличаването на финансирането за дронове, опростяването на обществените поръчки, разширяването на силите, както и попълването и обучението на личния състав.

"Има нужда от далекобойна артилерия; този въпрос беше договорен с военните. Командирите трябва да подготвят предложения за заплащане на войниците, служещи на фронтовата линия", обясни Зеленски.

Отделно президентът разговаря с командирите на корпуси за ситуацията на фронта в Източна и Южна Украйна. Те обсъдиха развитието на технологиите за дронове и борба с тях, както и новите методи за водене на война. Обсъдени бяха и връщането на войници от специалното западно подразделение (неоторизиран отпуск), набирането на чужденци и логистиката.

„Всички въпроси на ниво военно командване трябва да бъдат разработени и обсъдени на заседанието на щаба. Работим, за да гарантираме, че нашите войници имат по-големи възможности за защита на позициите ни", подчерта Зеленски.

Припомняме, че украинските сили убиха и раниха 10 660 руски войници през последната седмица.

Президентът изслуша доклад от главнокомандващия на украинските въоръжени сили Михаил Драпатий и нарече резултатите в сектора "Лиман" важни.

Междувременно Трети армейски корпус обяви завършването на третия сезон на „Вивалди". Военните освободиха Новое, Редкодуб и Екатериновка, плениха над 250 руснаци и си върнаха още 51 квадратни километра.