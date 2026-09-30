Пътници спряха пилот, наръгал капитана и опитал да разбие самолет от Дубай за Тел Авив (Обзор)

Самолет, пътуващ от Дубай за Тел Авив, едва не се разби, след като вторият пилот изненадващо нападна и наръга капитана.

Инцидентът се случва на борда на полет на компанията FlyDubai сутринта в сряда. В летателната машина са пътували поне 170 души, повечето от които израелски граждани.

Тел Авив разглежда случая като опит за терористична атака, въпреки че разследването не е приключило.

Предполага се, че вторият пилот се е опитал да поеме контрола над самолета, след като наръгал капитана, а след това насочил машината рязко към земята. Данните на самолета сочат, че той рязко за 30 секунди е паднал от височина 10 хил. метра до 4000 м.

Пътници на борда разказват пред израелския канал 12, че чули писъци и стълкновение от пилотската кабина. Не след дълго вратата на тази част от самолета се отворила. Те твърдят, че тогава видели кръв и че един от пилотите е намушкан.

Пътничка на име Меитал разказва, че някой в пилотската кабина се е опитал да разбие самолета и е бил неутрализиран от пътниците.

“Някой извика: “Нападение с нож”, съпругът ми веднага разбра какво се случва и се втурна към предната част на самолета, където заедно с други израелци неутрализираха терориста. Пилотът имаше прободни рани и много кръв”, разказва тя.

На кадри, за които се твърди, че са направени по време на полета, се вижда пътник с бяла блуза, покрита с кръв. Друг е заснел видео, на което се вижда, че лицето му е покрито с кръв, изтичаща от дълбока рана, простираща се от челото му до носа.

Според Канал 12 в самолета е имало и втори екипаж от пилоти в цивилни дрехи, които, както се твърди, са успели да овладеят машината, преди тя да се разбие. Високопоставен израелец коментира, че ако те не са били на борда, инцидентът е можел да завърши като този от 11 септември 2001 г.

Часове след инцидента още нямаше яснота за гражданството на двамата пилоти. Според едни медии капитанът е руснак, а втория пилот е с украински произход. Според други обаче нападателят е жител на Оман, а раненият - на ОАЕ.

От FlyDubai потвърдиха, че техен самолет “Боинг” 737 MAX е претърпял инцидент по време на полета си от Дубай за Тел Авив, като добавиха, че машината е кацнала извънредно на летище “Табук” в Саудитска Арабия и че всички пътници са в безопасност.

