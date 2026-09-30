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Пътниците от самолета, в който се сбиха пилотите, кацнаха в Тел Авив

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Самолет. Снимка: Рixabay

Самолетът, превозващ пътниците от полет на авиокомпанията "Флайдубай", който беше приземен по спешност в Саудитска Арабия след схватка между пилотите, кацна тази вечер на летището в Тел Авив, предаде Франс прес.

Самолетът се приземи на пистата на летище "Бен Гурион" в 18:34 ч. местно и българско време, съобщи БТА.

Според първоначалните информация единият пилот е бил с руски произход, а другият с украински.

Двамата са стиглани до физически сблъсък на самолета, пътуващ по маршрут от Обединените арабски емирства до Израел, което наложи машината да се приземи извънредно в Саудитска Арабия.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че става въпрос за опит за „джихадистка терористична атака". По думите му по предварителна информация нападателят възнамерявал да разбие самолета и да убие всички на борда, предаде Ройтерс.

„Флайдубай" каза, че на този ранен етап мотивите и причините за случая са неизвестни и са обект на официално разследване. Компанията добави, че всички пътници и екипажа на самолета са в безопасност.

Самолет. Снимка: Рixabay

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