Съд в САЩ отмени екзекуцията на жена един час преди смъртоносната инжекция.

Федерален апелативен съд спря екзекуцията на Криста Гейл Пайк за убийство, което тя извършила, когато била на 18 години. Решението дойде около час преди началото на екзекуцията с инжекция. Спирането е с цел да се провери дали твърденията на жената, че е била сексуално малтретирана и изнасилвана като дете са били изцяло взети предвид при определянето на наказанието ѝ, предаде Асошиейтед Прес.

Ако не бе спряна, това би била първата екзекуция на жена в щата от най-малко 200 години.

Пайк, която сега на 50 години, и нейният приятел бяха признати за виновни за убийството чрез намушкване и побой на 19-годишната тяхна съученичка Колийн Слемър в Ноксвил през 1995 година.

Случаят по онова време привлича значително обществено внимание заради образа на пентаграм, издълбан в тялото на Слемър, както и други елементи, които предизвикват опасения, че става въпрос за сатанински култ, отбелязва АП, цитира БТА.

Към момента не е ясно дали главният прокурор на Тенеси ще обжалва решението или за какъв период ще бъде отложена екзекуцията.

С наближаването на датата на екзекуцията на Пайк в САЩ се възобновиха дебатите относно прилагането на смъртното наказание за млади престъпници. Пайк не отрича, че е извършила убийството, но поддръжниците ѝ казват, че съдът трябва да вземе предвид възрастта ѝ по време на извършването на престъплението, психичното ѝ заболяване, както и историята ѝ на жертва на сериозно сексуално малтретиране, включително изнасилвания от най-ранна възраст.

Адвокатът ѝ настоя, че смъртната присъда на Пайк е необичайна, защото смъртните присъди на други 18-годишни затворници в Тенеси са били отменени.

Върховният съд на САЩ вчера отхвърли молба на защитата на Пайк за спиране на екзекуцията, а губернаторът на щата отказа да я помилва.