Изборът на Тръмп за US посланик у нас: Топприоритетите ми са енергетика, ИИ и критичните суровини (Обзор)

Дъглас Холдър подчерта, че България е важен съюзник на НАТО

Дипломация с фокус върху енергийния сектор, критичните суровини и изкуствeния интелект - това са част от основните приоритети, които очерта пред Сената Дъглас Холдър - избраникът на Доналд Тръмп за посланик на САЩ у нас.

В началото на изслушването пред Комитета по външни отношения на Сената на САЩ той изрази благодарности към Тръмп за номинацията, както и към близките си и колегите си за подкрепата. Холдър подчерта, че опитът му в частния сектор и в Камарата на представителите на Флорида му е дал възможността да работи с хора, които “ме научиха на етика, отговорност и това да поддържам трайни отношения”.

“Имам голямо уважение към богатата история и култура на България

и към устойчивостта на българите”, отбеляза Холдър пред Сената. И подчерта: “Ще посветя енергията си за това да засиля още повече добрите отношения между двете страни”.

Като основни приоритети той посочи защитата на американците и утвърждаването на интересите на САЩ у нас. И допълни, че ще работи за това да поддържа “силните дипломатически отношения, които подобриха връзката на двата народа”.

“Искам да подобря икономическите отношения и връзките между хората. Ще окажа и съдействие и подкрепа на американците, които живеят или посещават България”, каза още изборът на Тръмп.

Холдър подчерта, че България е важен съюзник на НАТО и затова той иска да установи тясно сътрудничество с българските власти, за да помогне на страната ни да постигне целите си, свързани с разходите за отбрана. Ангажиментът на страната ни е да достигне 5% от БВП за отбрана до 2035 г., а според данни на НАТО към момента разходваме 2,14%.

“Ще се фокусирам още върху икономическата дипломация”, обясни още Холдър. Отбеляза, че иска София и Вашингтон да подобрят работата си в сферата на енергетиката, на критичните суровини и на изкуствения интелект.

“Ще промотирам американския износ и ще се опитам да окуража инвестициите на България в САЩ, което ще създаде работни места и други възможности за американските работници”, допълни той.

Още преди изслушването от комитета подчертаха, че едно от предизвикателствата в България е свързано с намаляването на помощта за Украйна от новата власт. Запитан как би работил върху това, Холдър отбеляза: “Вярвам, че разговорите с българските власти за важността да поддържат подкрепата за Украйна, ще бъдат ефективни”.

По време на изслушването сенаторката Жан Шахийн отбеляза, че е “притеснена”, че

страната ни блокира РСМ по пътя към ЕС,

и пита Холдър как смята да работи, за да помогне на Скопие. Трябва да се отбележи, че Шахийн е една от най-активните американски поддръжници на западната ни съседка. През 2024 г. тя беше един от четиримата сенатори, ръководещи двупартийна резолюция, потвърждаваща подкрепата на САЩ за присъединяването на РСМ към ЕС. Същата година тя посрещна премиера Християн Мицковски във Вашингтон. Холдър отбеляза, че отношенията между София и Скопие са доста сложни и не би искал да губи отношения с която и да е страна, ако се намеси в конфликта, но се надява да поддържа добри разговори и с едната, и с другата страна.

Решението на Тръмп за номинацията на Холдър беше обявено през юни. Той е роден през 1966 г. в щата Джорджия. Преди да влезе в политиката, Холдър е бил бизнесмен в сектора на пластмасата. Мести се във Флорида, за да се развива в сферата на недвижимите имоти.

Политическата кариера на Холдър започва през 2006 г. Тогава републиканката от щатската Камара на представителите на Флорида Нанси Детерт не се кандидатира отново поради ограничение на мандатите и Холдър се пробва в нейния 70-и район. Той печели предварителния вот, а след това и надпреварата срещу демократа Дейвид Шапиро.

През годините Дъг печели доверието на местните избиратели, тъй като напуска щатската Камара на представителите чак през 2014 г. За него Детерт коментира: “Той е много уважаван в Талахаси”. Колегите му го описват като

упорит и усърден в това, с което се захване

Като зам. - председател на комисията по туризъм, Холдър се фокусира върху това да го развива като ключов сектор във Флорида, да стимулира местния бизнес. Дъг е привърженик на Втората поправка в Конституцията на САЩ. Той членува в Националната стрелкова асоциация, която защитава свободното притежание на оръжие. През 2014 г. Дъг излиза от политиката и се връща в частния сектор, като основава консултантската и лобистка фирма The Legis Group. Прави неуспешен опит да се кандидатира за щатски сенатор през 2018 г.