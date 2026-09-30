Британското разузнаване предупреди за китайска фиктивна компания, която краде научни изследвания

Китайската разузнавателна служба е използвала подставена компания, за да финансира стипендии и грантове за британски университети и да получи достъп до ключови изследвания, свързани с технологични проекти, съобщи британската служба за вътрешна сигурност МИ5 в рядко публично предупреждение за шпионаж в сряда.

Британската служба за сигурност призова изследователите и академичните среди да прекратят работата си с Китайския изследователски институт за общи технологии (China General Technology Research Institute – CGTRI), известен понякога и като Китайска академия за общи технологии (China Academy of General Technology – CAGT). Според МИ5 организацията представлява „значителна заплаха", пише "Гардиън".

Китайската организация е предоставила финансиране на 100 или повече учени и изследователи в редица университети във Великобритания, като в замяна е получила достъп до научните им разработки. Според твърденията получените изследвания впоследствие са достигнали до китайските разузнавателни служби.

Сега МИ5 е готова публично да заяви, че CGTRI е прикритие на китайското разузнаване, по-специално на Министерството на държавната сигурност на Китай. От службата предупредиха, че продължаването на сътрудничеството може да доведе до наказателно преследване съгласно Закона за националната сигурност от 2023 г.

Сред областите на изследванията, към които е проявен интерес, са изкуственият интелект, киберсигурността, секретните комуникации и стеганографията – технология за скриване на данни в изображения, публикувани онлайн. МИ5 смята, че разполага с ясни доказателства за предаването на чувствителна информация на китайското разузнаване. Според информация на „Гардиън", освен финансиране за научни изследвания някои британски учени са получили и отличия от Китай, включително почетни звания.

Последователни британски правителства насърчаваха китайските инвестиции и поощряваха сътрудничеството с Китай.

В предупреждението, публикувано в сряда, Службата за сигурност заявява: „ МИ5 установи, че основната цел на CGTRI е да финансира академични изследвания, които пряко подобряват техническите способности на MSS за извършване на шпионска дейност."

От МИ5 допълват: „До този момент много академични институции и отделни лица са работили с CGTRI добросъвестно, предвид прикритите връзки на организацията с MSS.

„Британските академични институции настоятелно се призовават незабавно да преразгледат всяко текущо или планирано сътрудничество с CGTRI. Целта е да се гарантира, че MSS няма да получи допълнителна полза от британски университети или научноизследователски институции. Освен това учените се съветват да установяват крайния източник на финансиране при всяко научно сътрудничество с китайски институции, за да се уверят, че CGTRI не участва в него."

Предупреждението съдържа и информация за „възможни наказателноправни последици", като тази част е изготвена след консултации с Кралската прокуратура, която разрешава наказателните преследвания в Англия и Уелс.

„Чрез това предупреждение за шпионаж МИ5 постави публично факта, че CGTRI има много тесни връзки с MSS", се посочва в документа. „Занапред академичните институции, служителите и изследователите трябва да са запознати със Закона за националната сигурност от 2023 г., по-специално с престъпленията по член 3 (подпомагане на чуждестранна разузнавателна служба) и член 17 (получаване на материална облага от чуждестранна разузнавателна служба)."

„Съгласно член 3 престъпление е извършено, ако дадено лице а) извършва действия, които е вероятно съществено да подпомогнат чуждестранна разузнавателна служба при осъществяването на свързани с Великобритания дейности, и б) знае или предвид други известни му обстоятелства би трябвало разумно да знае, че действията му вероятно ще подпомогнат съществено чуждестранна разузнавателна служба при осъществяването на свързани с Великобритания дейности."

Мащабът на китайския държавен шпионаж, насочен срещу Великобритания, е толкова голям, че МИ5 е решила да приложи стратегия за възпиране чрез публично предупреждение като настоящото, вместо да предприема действия по всеки отделен случай. Службата се надява университетите да се съобразят с предупреждението и незабавно да прекратят работата си с CGTRI.

Според информация на „Гардиън" МИ5 смята, че китайското разузнаване е получило достъп до авангардни британски разработки в областта на извличането и събирането на информация от социалните мрежи – процес, при който се търси и съхранява полезна информация от сайтовете на социалните медии.

Законът за националната сигурност и инвестициите от 2021 г. би могъл да попречи на държава като Китай, която според британските власти има враждебни намерения спрямо Великобритания, да получи достъп до подобни технологии чрез търговска сделка.