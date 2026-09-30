Кремъл организирал заговор за убийството на Гари Каспаров в САЩ

Русия планирала от месеци да убие шахматиста и лидер на дисидентите Гари Каспаров в Съединените щати.

Това лято американските власти информираха основателя на Форума „Свободна Русия", че е мишена на заговор на Кремъл за убийството му и го поставиха под специална защита за първи път, откакто той отиде в изгнание и се установи в Ню Йорк през 2013 г., според източници, близки до него. Великият шахматист е един от най-отявлените критици на управлението на Владимир Путин.

Плановете за убийството на Иля Пономарев, единственият руски депутат, гласувал против анексирането на Крим и който от изгнание сътрудничи на място с въоръжената защита на Украйна, са били още по-напреднали.

Прокуратурата на САЩ публикува имената на петима заговорници, действащи по заповед на Кремъл, който изглежда е готов да ескалира принудата си срещу дисиденти и действията си на Запад. Контактите на тези петима организатори с отговорните за проследяването и убийството на опозиционни фигури съвпадат с времето, когато Каспаров и Пономарев са били предупредени за опасността, научи EL MUNDO. И двамата е трябвало да бъдат убити в САЩ, а трета жертва е трябвало да бъде намушкана (или изгорена жива с бензин) във Вилнюс, столицата на Литва.

Тази мрежа от конспиратори, работещи за разузнавателните служби на Руската федерация – „Мрежата RIS" – действа поне от 2024 г. и си е сътрудничила за извършване на атаки, предимно в Европа, използвайки саботьори и местни престъпници. Сега те подготвят атаки дори в Съединените щати, територия, забранена за този тип специални операции от Москва, дори през по-голямата част от Студената война. Атаките срещу изгнаници или плановете за извършването им на американска земя са рядкост: последното значително убийство, приписвано на Москва на американска земя, е странното самоубийство на дезертьор от шпионската служба на НКВД през 1941 г. Сега Владимир Путин преминава към по-твърд подход.

Каспаров е живял повече от две десетилетия в страх за безопасността си. Малко след като изоставя шаха през 2005 г., за да се посвети изцяло на политиката, световният шампион наема екип от осем телохранители, които не само го придружават навсякъде в Русия, но и му носят вода и храна, за да не докосва Каспаров храна, изложена на публично място.

През 2012 г. Каспаров признава пред писателката Маша Гесен, че това, което най-много му харесва в пътуванията в чужбина, е да може да се справи без телохранителите си за известно време. Година по-късно заплахи го принуждават да напусне Русия и той не рискува да се върне, тъй като обвиненията срещу него се трупат: след началото на мащабната инвазия в Украйна той е включен в руския регистър на „чуждестранни агенти", а през 2024 г. е добавен към списъка на „терористи и екстремисти". През май тази година Русия го поставя в международен списък за издирване. „Американските власти потвърдиха това лято, че е цел", обяснява източник, близък до него.

Другата цел отговаря на определението за „предател" на режима на Путин - Иля Пономарев е бивш руски депутат, изгнаник в Украйна, който през 2014 г. е единственият член на Думата, гласувал против анексирането на Крим. След инвазията той се присъединява към украинската териториална отбрана, основава опозиционната медия „Утро февруари" и промотира Конгреса на народните депутати като политическа алтернатива на режима на Путин. Той твърди, че е оцелял след пет опита за покушение.

Пономарев разделя времето си между Киев и Вашингтон. В столицата на САЩ той притежава дом и офис, които използва като американски клон на своята политическа платформа. Лице, вербувано от Москва, е направило снимки на две места във Вашингтон, свързани с това, което прокуратурата на САЩ нарича „Жертва номер 1", чието убийство е оценено на 40 000 долара.