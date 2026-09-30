Осъдиха шестима в Париж за смъртта на над 30 мигранти в Ламанша

Съд в Париж призна шестима мъже за виновни в непредумишлено убийство заради гибелта на повече от 30 мигранти при опит да прекосят Ламанша преди пет години, предаде Ройтерс.

Трагедията е най-тежкият регистриран инцидент с мигранти в протока, разделящ Франция и Великобритания.

Други седем души бяха признати за виновни по по-леки обвинения, свързани с трафик на мигранти. Сред тях са за подпомагане на незаконната имиграция като част от организирана група и участие в престъпен сговор.

Мигрантите загинаха през ноември 2021 г., след като претоварената им надуваема лодка изпусна въздух, докато прекосяваха един от най-натоварените морски маршрути в света. Френски риболовен кораб подал сигнал до спешните служби, след като екипажът забелязал тела във водата край френското крайбрежие близо до Кале. От водата бяха извадени труповете на 27 жертви, а най-малко четирима души останаха в неизвестност. Само двама мъже оцеляха.

Шестимата, признати за виновни в непредумишлено убийство, получиха присъди между шест и десет години затвор. На останалите осъдени бяха наложени наказания от шест месеца условно до четири години лишаване от свобода. Един от подсъдимите беше оправдан, съобщи БТА.

Жертвите са предимно иракски кюрди, но сред тях има и граждани на Афганистан, Етиопия, Египет, Сомалия и Виетнам, както и ирански кюрд.

По време на процеса близки на загиналите разказаха за болката и неизвестността, с които продължават да живеят години след трагедията. Зана Маманд Мухамад, чийто брат Туана е бил на 18 години и тялото му така и не е открито, заяви пред съда: „Живея в неизвестност и с надеждата да науча нещо за изчезването му, да бъде открито тялото му, да има гроб". Тя допълни през сълзи, държейки снимка на брат си, че "живее с тази постоянна болка."