Рюте: НАТО е много по-силен от Русия, никога няма да ни победят

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отправи остро предупреждение към Русия в сряда, след като Москва изпрати писмо до Алианса, в което заплаши с ядрена ескалация заради дейността на НАТО в близост до руската граница.

„Трябваше да отговорим и да дадем ясно да се разбере на Русия, че НАТО е отбранителен съюз... и да спре войната в Украйна, както и ядрените заплахи, защото те не помагат с нищо", заяви Рюте на среща на върха по въпросите на сигурността в Брюксел. „НАТО е много по-силен от Русия, така че няма как те някога да ни победят."

„Най-добрият начин да се справим с това е да запазим малко спокойствие", добави той. „Това е посланието: спокойствие, продължаваме напред, продължаваме да подкрепяме Украйна – така се справяме с това."

Необичайно острите изказвания на Рюте подчертават нарастващото напрежение между Москва и страните от НАТО на фона на разпространяващите се в Европа хибридни атаки и саботажи, свързвани с Русия, пише "Политико".

През последните дни руското посолство в Белгия е изпратило нота до НАТО, в която обвинява Алианса в „безразсъдно и безотговорно" поведение в близост до руския ексклав Калининград. Повод са били учения на Алианса край региона миналия месец, в които са участвали няколко разузнавателни самолета, сухопътни сили и изтребители. Калининград се намира между Полша и Литва.

„Подчертахме, че Русия разполага с необходимите средства, за да отблъсне всяка потенциална агресия, и е готова да използва целия си арсенал, за да защити територията си, ако страните от НАТО се опитат да изолират Калининградския регион от останалата част на нашата страна", написа посолството в социалните мрежи.

В писмото си до НАТО Москва изрично споменава използването на ядрения си арсенал и отправя конкретни заплахи за нанасяне на удари по територията на страни от Алианса, съобщи дипломат от НАТО, запознат със съдържанието на писмото. Той е пожелал анонимност, за да може да говори свободно.

НАТО е изпратило ответна нота до руските представители, потвърди говорителката на Алианса Алисън Харт.

„Изпратихме отговор, в който отбелязваме, че НАТО е отбранителен съюз и нито една от нашите дейности или учения не представлява заплаха за която и да е част от Русия", заяви тя в изявление. „Категорично осъждаме заплахата за използване на сила, включително всякаква безотговорна ядрена реторика."

В НАТО някои съюзници отхвърлят заплахата като опит за сплашване.

„Нашата оценка е, че те искат да сплашат общественото мнение в страните от Алианса, така че съюзниците да спрат да подкрепят Украйна, като в същото време представят НАТО като страната, която би била отговорна за евентуална ескалация", заяви същият дипломат от НАТО. „Учебникарска руска пропаганда."

„Русия винаги засилва действията си, когато е най-виновна или когато губи", заяви втори дипломат от Алианса. „Така че сега са притиснати в ъгъла и прехвърлят вината върху НАТО."

Руското посолство в Белгия не е отговорило незабавно на запитването за коментар.