Украинските сили са неутрализирали 254 от 285 руски дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинските военновъздушни сили заявиха, че са неутрализирали 254 от 285 руски дрона, изстреляни по страната днес, съобщи Укринформ, цитирайки публикация в Телеграм на украинските военновъздушни сили.

„През деня на 30 септември (от 06:30 часа до 18:30 часа) врагът атакува Украйна с 285 ударни дрона (174 от тях с реактивно задвижване), дронове „Гербера" и други типове дронове. По предварителна информация през този период силите за противовъздушна отбрана свалиха/неутрализираха 254 дрона (146 от тях с реактивно задвижване)", пише в публикацията.

В публикацията се отбелязва, че в източното направление руските сили са изстреляли и балистична ракети, както и няколко баражиращи боеприпаса от типа „Бандерол"/"Дан-Т".

Към 18:30 часа днес в украинското въздушно пространство има около 10 ударни дрона, посочват въоръжените сили, цитира БТА.

Укринформ припомня, че в части от Киев, както и в Киевска, Черниговска и Житомирска област, е въведен режим на тока поради претоварване на оборудването, причинено от руските атаки.