Тръмп след изтеглянето от Ирак: Това е решителна победа за САЩ над "Ислямска държава"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп определи като „решителна победа за САЩ" изтеглянето от Ирак на последните войски от американската коалиция.

„Днес е победа за САЩ, победа за Ирак и решителна победа над „Ислямска държава", написа Тръмп в Трут Соушъл.

„Можех да избера дали да останем или да си тръгнем, и аз смятам, без съмнение, че бе дошло времето за САЩ да се върнат у дома!", добави американският президент, цитиран от Франс прес.

Последните американски войски напуснаха военновъздушна база в Северен Ирак по силата на договореност между Багдад и Вашингтон.

Тръмп нарече процеса на изтегляне, чиито краен срок изтече днес, „организиран".

„Мина доста време, с много лоши решения, които ни въвлякоха в тази каша, но скоро това ще бъде част от историята", каза още президентът на САЩ, цитира БТА.

Изтеглянето от Ирак, което бе договорено преди две години, идва на фона на продължаващата война между САЩ и Иран, по време на която в някои моменти подкрепяни от Ислямската република групировки обстрелваха американските войски, а те нанасяха ответни удари по крепости на групировките, отбелязва Асошиейтед Прес.

Коментарите на Тръмп също така идват на фона на неговото собствено решение тази година да започне продължаващата вече близо седем месеца война срещу Иран, която някои наблюдатели сравняват с войната срещу Ирак поради липсата на ясно определена мисия.