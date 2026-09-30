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Нетаняху се срещна с пътници от отклонения самолет на Flydubai

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Бенямин Нетаняху Кадър: YouTube/ ANI News

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна тази вечер с пътници от отклонения полет на Flydubai, които пристигнаха в Тел Авив със специален полет от Саудитска Арабия, предаде Франс Прес, като се позова на негов говорител.

На кадри от публикувано от канцеларията му видео се вижда как премиерът прегръща един от пътниците, успял да влезе в пилотската кабина по време на физическия сблъсък между пилотите, съобщава БТА.

По-рано самолетът, с който пътниците бяха транспортирани от Саудитска Арабия до Израел, се приземи на пистата на летище "Бен Гурион" в 18:34 ч. местно (и българско) време.

Според израелските власти един от пилотите на самолета на „Флайдубай" намушкал своя колега и се опитал да разбие машината. Властите заявиха, че става въпрос за „опит за джихадистка атака".

Междувременно генералният прокурор на САЩ Тод Бланч днес заяви, че САЩ са в „много тясна" координация с чуждестранните си колеги, включително Израел, във връзка със случая, съобщи Ройтерс.

Бенямин Нетаняху Кадър: YouTube/ ANI News

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