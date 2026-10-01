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Тръмп всеки ден обмислял дали да забрани износа на дизел

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Всекидневни разговори водил президентът на САЩ Доналд Тръмп  относно налагането на евентуална забрана за износа на дизел. На този фон Белият дом води трескава битка да спре рязкото повишение на цените на енергоносителите.

От Овалния кабинет на Белия дом Тръмп каза, че налагането на евентуална забрана върху дизеловия експорт "ще се отрази отрицателно на цената на бензина", но може да помогне за намаляване на цената на дизела.

По думите му войната между Русия и Украйна и размяната на удари между двете страни оказва въздействие върху добива и износа на енергоносители. Именно на бойните действия в конфликта се дължи и скокът в цената на дизела, посочи Тръмп и добави, че по оценка на американското правителство САЩ въпреки всичко се намират в "много добра" кондиция, що се отнася до горивата.

Енергийният министър Крис Райт заяви, че доставките на дизел като цяло са силно нарушени в международен план.

"Загубихме доставките на дизел от Близкия изток, загубихме и тези от Китай. А това са доста нарушения", каза Райт, предава БТА.

По думите му правителството на САЩ очаква скоро новини от Европа за нови доставки на дизел, които да спомогнат за понижаване на цената на този вид гориво.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

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