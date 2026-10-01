Гърция събира данните за имотите в единна система, какво означава това за собствениците

Гърция подготвя единна цифрова платформа, която ще обедини информацията за недвижимите имоти, съхранявана днес в различни институции. Новият „Единен информационен център за недвижими имоти" ще улесни административните процедури и да осигури по-пълна картина за всяка собственост.

Проектът предвижда свързване на данъчни, кадастрални, строителни, общински и енергийни данни. Собствениците ще могат да получават информацията за своите имоти на едно място, вместо да събират документи от различни служби. Достъпът на доставчици на услуги до съответните данни е предвиден със съгласието на собственика.

Платформата ще се допълва с регистъра МИДА на Независимата агенция за публични приходи. Докато МИДА обхваща основно данъчната информация, ползването и отдаването под наем, новият център ще включва и кадастрални граници, строителни разрешения, електронната идентичност на сградата, енергийни сертификати и данни за електроснабдяването и общинските такси.

Обединяването на регистрите би направило по-лесно откриването на несъответствия като например, когато площта на жилището в декларацията Е9 се различава от записаната в кадастъра или пред общината. Подобна разлика обаче трябва да бъде изяснена според документите и начина на отчитане, а не автоматично да се приема за нарушение.

За българите, които притежават имот в Гърция, практическото значение е пряко. Точните и съгласувани данни могат да улеснят бъдеща продажба или прехвърляне. Разумна предварителна стъпка е проверка на Е9, данъчния идентификатор АТАК, кадастралния код КАЕК, декларираната площ, договорите за наем и строителните документи със счетоводител или инженер според конкретния въпрос.

Платформата все още се изгражда. По информация на държавната телевизия ERT технически затруднения и разминавания между базите са забавили първоначалния график. Посоченият бюджет е 3,72 млн. евро, а срокът за подаване на предложения за изпълнение на проекта е 30 ноември 2026 г., това не е срок за собствениците да подават декларации.

Остава отворен и въпросът за защитата на личните данни. В становище №10 от 24 август 2026 г. гръцкият надзорен орган приема, че преработеният законопроект като цяло следва принципите на GDPR, но настоява за уточнения относно категориите събирана информация, необходимия обем данни и сроковете за съхранение.

Следващите важни развития са окончателната нормативна рамка, официалната дата за въвеждане и конкретните указания към собствениците.