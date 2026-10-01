Израел затяга мерките за сигурност - вече проверява всеки пилот след случая с Flydubai

По-строги проверки ще се извършват на всички пилоти на самолети, изпълняващи полети до израелските летища. Мярката за сигурност е след случая с пилота на Flydubai - по време на полета вторият пилот нападна и намушка с нож капитана на самолета в опит да разбие машината, на борда на която е имало 174 пътници. Нападателят бе успешно неутрализиран благодарение на бързата намеса на членове на екипажа и пътници.

"Трябва да знаем самоличността на всеки пилот, който лети до Израел, кой е той и да му направим някакъв вид проверка за сигурност", каза пред Ройтерс Дорон Шпилман, говорител на премиерската канцелария.

По думите му Нетаняху е наредил на съответните институции "да повишат мерките за сигурност" по отношение на полетите до Израел, изпълнявани от израелски и неизраелски превозвачи, пише БТА.

"Навсякъде, където израелец лети до Израел – дори и да не става дума за израелска авиокомпания – нашата работа е да укрепим стандартите за сигурност", каза Шпилман.

Експерти обясниха, че летците поначало преминават през сериозни проверки за сигурност, особено след атентатите в Ню Йорк на 11 септември преди 25 години.

"Досието на всеки пилот щателно се проучва, но има и непрекъснати проверки за медицинска и психологическа годност", каза Филип Баум, гостуващ лектор по авиационна сигурност в университета в британския град Ковънтри, предава БТА.

Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) също има свои стандарти за скрининг и сигурност, но в прилагането им се допуска известна гъвкавост, обясняват експерти. "В крайна сметка отговорността е на авиокомпанията", каза Ерик Схаутен от консултантската компания в сферата на авиоиндустрията "Диами".