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Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

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Силни ветрове спряха фериботите от Рафина и Лаврио, промени има и в Пирея

Бойка Атанасова, Атина

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Вятър Снимка: Пиксбей

Забрана за отплаване от и към пристанищата Рафина и Лаврио е в сила тази сутрин, 1 октомври, заради силни ветрове. Планираните фериботни курсове не се изпълняват.

Според информация ограниченията се очаква да останат до около 11:00–12:00 ч. След това предстои ново съобщение, което ще уточни дали и при какви условия плаванията могат да бъдат възобновени. Посоченият час не означава автоматично отпадане на забраната.

В пристанището на Пирея няма обща забрана за отплаване, но са обявени промени по линиите към и от островите в Сароническия залив. Част от курсовете с бързоходни кораби са отменени, докато тези с конвенционални фериботи се очаква да бъдат изпълнени по разписание.

Пътниците трябва да проверят конкретния си курс при фериботната компания или съответната пристанищна служба, преди да тръгнат към пристанището, тъй като обстановката може да се промени през следващите часове.

Вятър Снимка: Пиксбей

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